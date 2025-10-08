為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東修樹「剃光頭」引不滿 公所自開工作坊、縣府一年兩授證考試

    2025/10/08 10:30 記者陳彥廷／屏東報導
    部分路樹直接被剃光頭。（記者陳彥廷攝）

    屏東常有颱風登陸，不論是行道樹或公園的植栽，常見鄉鎮公所在汛期前後開始修剪，但今年卻又傳出多處有樹遭「剃光頭」事件，引發民眾不滿，對此，學者則是建議，各縣市大多都有相關的修剪規則，外包商理應落實避免爭議，也有鎮公所自己請來民間講師合開工作坊，屏東縣政府則是指出，每年都有至少兩梯次的修剪人員授證，將發文請各鄉鎮市公所落實。

    今年7月雨季過久，不少鄉鎮公所直到雨季前半過後才有辦法進場修剪，但疑似因為颱風頻仍，有時間壓力，不少委外廠商貪圖方便，直接把樹「剃光頭」，只留下樹幹如同一枝香插在道路旁，光禿禿的模樣引來民眾反彈，此外，部分公園的樹，在「只修側不剪上」的約定成俗手法下，也是越剪越高，以致最後樹冠頂部同樣出現草率修剪情形，亦引來民眾側目。

    國立屏東科技大學森林系教授王志強指出，修剪路樹或是公園樹種，其實是整合考量包括行人或車輛的安全性，以及觀賞性的領域，各縣市其實都有訂出相關的規範，若是不當修剪，易致樹的受風面過大，若是強風來襲就有傾倒的風險，因此只修側邊不修上方，並非一般民居聚落或路樹的修剪方式，更遑論直接斷頭很可就傷害了樹的生命，他強調，這類樹從種植開始，就要有專業的評估及與地形、氣候生長的條件及適合的樹種，但重點還是落實規範。

    屏縣府農業處指出，目前除訂定相關修剪指引外，每年都會舉辦兩梯次受訓，若通過考試才會發予證照，包括修剪人員及監看人員兩類，絕不是貪圖方便直接剃成光頭，縣內也有公所自己請來業師組成工作坊，是樂見其成，希望能提升整個路樹及公園喬木的景觀，也會發文提醒各公所落實規範。

    部分公園路樹被修剪模樣也引來側目。（記者陳彥廷攝）

    部分路樹直接被剃光頭。（記者陳彥廷攝）

