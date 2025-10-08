桃園、中壢殯葬服務中心停柩室無煙化 明年1/1起實施

桃園區、中壢區殯葬服務中心停柩室未來將禁止擺放個人香爐與立香、線香、香環、塔香等會產生煙霧的物品。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府殯葬管理所規劃明年1月1日起，桃園區、中壢區殯葬服務中心將全面實施「停柩室無煙化措施」，停柩室內將禁止擺放個人香爐與立香、線香、香環、塔香等會產生煙霧的物品，即起宣導到今年12月底。

桃園區、中壢區殯葬服務中心的停柩室空間都較封閉，殯葬管理所表示，民眾治喪期間，若香爐長時間焚香，會產生大量懸浮微粒（PM2.5），不論是往生者的家屬或前來弔唁的民眾健康，都可能受到影響；明年1月1日起2處殯葬服務中心都將實施「停柩室無煙化措施」，即起宣導並透過事前溝通、輔導，協助治喪民眾了解政策，共同打造清新的弔唁環境。

殯葬管理所為兼顧傳統祭儀、室內空氣品質維護，已於桃園區殯葬服務中心的停柩室兩側出口，設置了2座共用大香爐，中壢區殯葬服務中心在檢察官偵訊室旁設置1座共用大香爐，民政局長劉思遠說，「停柩室無煙化措施」並非禁止民眾祭拜，民眾於停柩室設靈、舉行告別式時，仍可在室內焚香，待儀式結束後再將香支移到共用大香爐插置；為提升殯葬設施的室內空氣品質，市府持續推動環保祭祀，以尊重為前提，透過調整香爐位置與禁止擺放擺放個人香爐、立香、線香、香環、塔香等措施，期能打造友善、健康的殯葬環境。

桃園區、中壢區殯葬服務中心未來停柩室內焚香後，香支須移到共用大香爐插置。（圖由桃園市政府提供）

