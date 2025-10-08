為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園、中壢殯葬服務中心停柩室無煙化 明年1/1起實施

    2025/10/08 10:56 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園區、中壢區殯葬服務中心停柩室未來將禁止擺放個人香爐與立香、線香、香環、塔香等會產生煙霧的物品。（圖由桃園市政府提供）

    桃園區、中壢區殯葬服務中心停柩室未來將禁止擺放個人香爐與立香、線香、香環、塔香等會產生煙霧的物品。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府殯葬管理所規劃明年1月1日起，桃園區、中壢區殯葬服務中心將全面實施「停柩室無煙化措施」，停柩室內將禁止擺放個人香爐與立香、線香、香環、塔香等會產生煙霧的物品，即起宣導到今年12月底。

    桃園區、中壢區殯葬服務中心的停柩室空間都較封閉，殯葬管理所表示，民眾治喪期間，若香爐長時間焚香，會產生大量懸浮微粒（PM2.5），不論是往生者的家屬或前來弔唁的民眾健康，都可能受到影響；明年1月1日起2處殯葬服務中心都將實施「停柩室無煙化措施」，即起宣導並透過事前溝通、輔導，協助治喪民眾了解政策，共同打造清新的弔唁環境。

    殯葬管理所為兼顧傳統祭儀、室內空氣品質維護，已於桃園區殯葬服務中心的停柩室兩側出口，設置了2座共用大香爐，中壢區殯葬服務中心在檢察官偵訊室旁設置1座共用大香爐，民政局長劉思遠說，「停柩室無煙化措施」並非禁止民眾祭拜，民眾於停柩室設靈、舉行告別式時，仍可在室內焚香，待儀式結束後再將香支移到共用大香爐插置；為提升殯葬設施的室內空氣品質，市府持續推動環保祭祀，以尊重為前提，透過調整香爐位置與禁止擺放擺放個人香爐、立香、線香、香環、塔香等措施，期能打造友善、健康的殯葬環境。

    桃園區、中壢區殯葬服務中心未來停柩室內焚香後，香支須移到共用大香爐插置。（圖由桃園市政府提供）

    桃園區、中壢區殯葬服務中心未來停柩室內焚香後，香支須移到共用大香爐插置。（圖由桃園市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播