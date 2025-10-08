台中國慶升旗有世界青少棒雙料冠軍領唱國歌 早起者可獲限量紀念小物

台中市國慶升旗典禮今年的紀念小物「三用照明檯燈」，兼具手電筒、露營燈及桌上檯燈功能。（圖：市府提供）

台中市雙十國慶升旗典禮訂10月10日上午8時在市府府前廣場舉行，民政局長吳世瑋指出，今年活動3大亮點，除延續向城市英雄致敬主題，邀76位民防義警及霹靂小組聯手展護全國最大長36公尺、寬24公尺的巨幅國旗進場外，也邀請榮獲LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍的中山國中棒球隊領唱國歌，另今年國慶紀念小物是「三用照明檯燈」，當日上午6時30分限量發送，早起響應升旗民眾可獲小禮。

吳世瑋指出，今年國慶升旗典禮主視覺以「豐收」象徵人民耕耘成果與未來祝福，色彩取自台灣辦桌常見紅、藍、綠三色帳篷，融合節慶熱鬧氛圍與地方特色，今年的國慶紀念小物「三用照明檯燈」，兼具手電筒、露營燈及桌上檯燈三用功能，典禮當日限量發放，希望市民朋友當日開心參加國慶升旗，也能遵守排隊秩序領取紀念小物。

吳世瑋說，台中市每年利用國慶升旗典禮向國家及城市英雄致敬，今年特別邀請76位民防義警及霹靂小組登上國慶升旗大典，聯手展護巨幅國旗進場；此外，西屯區中山國中棒球隊今年8月勇奪LLB次青少棒與PONY青少棒世界賽雙料冠軍，寫下台灣青少棒史上的傳奇紀錄，也讓世界看見台灣棒球的硬實力，市府也特別邀請中山國中棒球隊成員於國慶典禮中領唱國歌。

民政局指出，升旗典禮將由光華高工儀隊帶來精彩的操槍演出為活動揭開序幕，並邀請豐原、外埔、南屯、及大雅區等4區吉祥物（山海屯城代表）引領市長及來賓進場，與領唱來賓及觀禮民眾齊唱國歌。另外，東山高中啦啦隊將帶來融合高難度動作與精采編排的演出；升旗典禮將於10月10日在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，預計上午6時30分開始發放限量「三用照明檯燈」及小國旗，7時40分表演節目開始，升旗典禮於8時正式舉行。

