    首頁 > 生活

    國慶晚會台中文心森林公園禁飛無人機 進入圓滿戶外劇場需安檢

    2025/10/08 10:14 記者蘇金鳳／台中報導
    國慶晚會文心森林公園禁飛無人機。（市府提供）

    今年10月9日的國慶晚會將在台中市文心森林公園圓滿戶外劇場登場，交通局表示，為維護晚會現場安全，當天從9日上午8時至10日0時，文心森林公園全域禁飛無人機，圓滿戶外劇場入場前需接受安檢，禁止攜帶超過40*40*40公分的背包及自拍棒、腳架或長柄雨傘；交通局更強調，避免塞車，民眾可搭捷運到文心森林公園下車即可到達。

    此外，除了導盲犬之外，禁止攜帶動物入內，場內並禁止飲酒，飲料、水等液體需經試飲後才可帶入場，相關禁制物已於國慶晚會官網公告，提醒民眾入場前留意規定。

    交通局並表示，由於當天可能會出現交通壅塞情形，建議民眾搭乘捷運、公車、台鐵、高鐵等大眾運輸到晚會現場。

    此外，從10月9日下午2時起，向上路二段（文心路一段至惠文路）將進行雙向封閉，同時段「向上路與惠文路口」（文心森林公園側）公車站牌取消停靠，提醒民眾可至鄰近公車停靠站搭乘。

    另10月9日全日文心森林公園路邊停車格（含機車格）、惠文停車場、文心森林公園附設停車場（含機車停車區）實施淨空管制，公園內YouBike站點暫停借還，相關交通管制措施將於10月10日0時起全面恢復。

    國慶晚會周邊停車資訊。（市府提供）

