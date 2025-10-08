花蓮災區4成馬桶不通 淤泥加垃圾恐破百萬噸需清理

環境部長彭啓明預估花蓮光復鄉災區的淤泥加垃圾，恐會破百萬噸，未來須規劃特別預算來協助完整清運。（記者吳柏軒攝）

花蓮堰塞湖潰流致光復鄉重災，環境部長彭啓明今（8日）統計，現場主要是被土沙淹沒，且垃圾大量溢出，截至昨日淤泥已清運8.5萬噸，但加上家戶受損等垃圾，整體淤泥加垃圾恐將破百萬噸，且目前側溝、下水道等也淤泥堆積嚴重，導致4成的馬桶不通，另外傳當地重金屬污染，彭指出經檢測並無污染，都屬環境可容許範圍。

彭啓明表示，自己有到光復災區去看，基本上不是淹水，是土沙進來，直言災情比過去的莫拉克風災更嚴重，更難處理，除了土沙，更有垃圾大量溢出，環境部派出次長等人員，協調協助花蓮縣府所需及不足，有關淤泥垃圾的清運，統一調度軍方或各級單位等專業車輛，投入校舍及民宅處理。

彭啓明說，現在重點是水溝及側溝，被土沙淤積相當嚴重，目前清了10公里，但因淤積，導致馬桶不通，災區約4成的馬桶淤積，目前希望10月18日前把側溝、下水道趕快清淤完成，另提供許多流動廁所，也包含坐式馬桶供長者使用；特別謝謝很多志工超人大力幫忙，未來也會針對淤泥進行跨部會清淤規劃，並統計到昨天已清出8.5萬噸，但仍還有10幾萬噸，再加上垃圾，總量可能破百萬噸。

針對災區協助，彭啓明說，未來淤泥加垃圾需要篩分，因目前淤泥很黏很硬，需要乾燥再處理，篩出細沙跟粉土及垃圾，但因花蓮縣沒有焚化爐，目前協調水泥公司協助去化相關垃圾廢棄物。

另有媒體報導災區因大量淤泥恐重金屬污染，環境部今赴立法院備詢，立委林月琴也提到關心此事，彭啓明報告及回應指出，由於光復沒有化學工業，當地土壤受污染的機會微乎其微，但努力樣本採樣，目前相關數據過去底泥數據差不多，的確有測到微量重金屬，但屬於地質天然背景，都在環境可容許範圍內。

至於當地自來水的水質，彭啓明也表示，目前檢測252件，並無問題、安全無虞，但仍提醒民眾應煮沸再飲用；淤泥暫置則協調台糖公司提供6處暫置場，目前用到第3處，農地則有6、700公頃被淤泥淹沒，未來尚待跨部會去化淤泥，並讓沙土更有效再利用，但這是漫長過程，目前擔心淤泥與垃圾混雜，需有機器篩分，預計10月底後救災告一段落，提出新的預算爭取立院支持，明年執行。

