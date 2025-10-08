為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高雄6名幼童施打流感疫苗劑量不足 衛生局下令該診所停權

    2025/10/08 10:02 記者黃良傑／高雄報導
    高雄6名幼童流感疫苗劑量不足，衛生局展開追蹤補接種。照片與新聞事件無關（資料照）

    高雄一母親投訴某診所施打2名7月、2歲幼兒公費流感疫苗，使用的劑量有問題，只注射一半劑量，擔心對孩子身體造成影響，衛生局派人調查確認施打錯誤劑量，暫停該診所施打流感公費疫苗業務，並收回所有公費疫苗。

    衛生局同時對該診所疏失擴大追查自10月1日開打至10月4日，共計接種328人，其中6位為3歲以下幼童，已展開進一步聯繫追蹤訪視，若有接種劑量不足，將依相關規定補接種，至於診所疏失，後續衛生局將依《傳染病防治法》29條第1項、《醫療法》第57條第1項及流感疫苗接種業務合約書相關規定裁處。

    衛生局表示，有家長於社群發文指日前帶兩名幼子（2歲、7個月）於高雄市某診所接種公費流感疫苗劑量有誤一案，10月6日上午獲知後，立即派員至該診所調查，經查該診所為公費流感疫苗合約院所，開打前也有派人參加114年度流感疫苗合約院所線上說明會。

    但實際負責施打疫苗護理人員誤以為3歲以下幼童劑量減半，坦承確實因人員疏失，導致打僅一半劑量的流感疫苗接種事件，共有6名幼童施打劑量有誤。

    衛生局強調，今（114）年中央提供的公費流感疫苗共計有國光、高端、台灣東洋、賽諾菲、葛蘭素史克（GSK），各廠牌的效果與安全性均同，不分年齡每次接種劑量皆為完整1劑0.5mL，並無「推掉半劑」的使用方式；合約院所醫事人員務必謹慎依指示施打，如經查獲未依仿單操作者將依法嚴處。

