北捷踹人OOTD曝！「Fumi阿姨」受訪送三宅一生紙袋：當天袋內裝這物

北捷踹飛逼讓座老婦的Fumi阿姨受訪時身穿和當天一樣的造型，並準備多份三宅一生的紙袋發送給記者們。（本報合成，記者劉慶侯翻攝、擷取自@fumika_chang/IG授權提供）

台北捷運優先席衝突事件持續延燒，當事人長髮男「Fumi阿姨」昨（7）日首度現身受訪，除還原當時情況，也成為焦點人物。他身著與事發當日相同的三宅一生（Issey Miyake）全套造型現身，並準備多份「HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE」紙袋分送給媒體，畫面曝光後再次掀起社群熱議。

綜合媒體報導，這起事件源於日前Fumi阿姨搭乘北捷時，遭73歲曾姓婦人以包包不斷碰撞、挑釁，他為避免衝突波及剛從專櫃取回的限量披肩，先將手上三宅一生紙袋交給旁人後，一腳將老婦踹進對面座位。事後，他的OOTD（Outfit of the Day）也在網路上爆紅，不少人直呼是三宅一生的最強帶貨王。

請繼續往下閱讀...

Fumi阿姨昨日受訪時身著事發當天的造型，並分享各件單品的來頭，包括洋裝是三宅一生女裝副牌「PLEATS PLEASE」無袖長裙現身，搭配「BAOBAO」CUBOID包，鞋子則因當天穿的lativ小白鞋踩壞了，所以改穿NIKE Air Force 1，至於臉上的Dior墨鏡，是大學好友送的禮物，市價約1.75萬元。

Fumi阿姨指出，當時曾婦手上有鐵鉤，擔心自身安全及三宅一生「台北101限定款」披肩被勾壞，在不停被騷擾後選擇出腳反擊，並請其他乘客幫忙保管紙袋，而裡面正是裝有那條限量披肩，全台僅2件、價值約4.4萬元。

他透露，自己喜歡三宅一生這個品牌的原因是，他們的服裝包容各種身材、各式各樣穿著的人，平時也喜歡一件式穿搭，套了就可以出門、上班。另外，自己是靠努力工作與節省才買得起精品，若搭配促銷折扣或周年慶也會便宜許多。

值得一提的是，他昨日還主動分送多個三宅一生紙袋給現場記者。幽默舉動在社群爆紅後，不少網友直呼想要，Fumi阿姨也現身留言區回應「抽一個送紙袋 反正我很多」，瞬間引來不少人留言報名。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法