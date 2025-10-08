台南新市毛豆節17歲 毛豆寶寶限定版明信片增進互動

新市毛豆節推出毛豆寶寶限定明信片，引導民眾闖關完成套印明信片，增加互動。（記者劉婉君攝）

台南市新市毛豆節17歲了，主辦的新市區農會以「青春」及諧音「一起」為主題，推出時下流行的套印集章限定版毛豆寶寶明信片，搭配食農教育等5道關卡，增進與民眾的互動，一起感受毛豆產業的活力與在地品牌的青春。

「青春17．毛豆產業文化祭」將於18日下午4時30分起，在新市區三舍保濟殿前廣場舉行，活動以傳統廟埕結合青春氛圍，並安排毛豆商品展售、毛豆食農教育體驗、毛豆DIY活動、青農特色產品展售及毛豆寶寶集章闖關遊戲，前300名過5關完成毛豆寶寶集章明信片，還可兌換1份神秘小禮物。現場還有在地學校、農會家政班及綠色照顧班的舞蹈與才藝表演。

請繼續往下閱讀...

新市農會總幹事李美嬅表示，毛豆富含高蛋白、低熱量與多種營養素，是非常健康的食材，希望藉由活動讓民眾認識毛豆，也能學習相關的農業知識與健康飲食觀念，此外，10月8日至28日，新市農會超市也推出毛豆系列產品年度最優惠折扣。毛豆節不只是慶典，更是推廣在地農業教育與健康飲食的重要平台。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法