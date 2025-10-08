花蓮災區「籍在人不在」問題 劉世芳：房屋需修繕會找到人

內政部長劉世芳。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成死傷，當地復原工作持續進行中。有關房屋修繕「籍在人不在」等問題，內政部長劉世芳今受訪表示，會在結束一站式服務之後，想辦法找到這個人，內政部原則上以房屋修繕為主，「只要有房屋需要修繕，我們就會找到這個當事人。」

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社會福利及衛生環境委員會今舉行聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」。劉世芳於會前受訪，針對花蓮災區「籍在人不在」等問題進行回應。

劉世芳說，內政部在一站式服務之前，已透過民政系統挨家挨戶看狀況，目前寬列有關堰塞湖慰助金部分，還是1837戶。至於「籍在人不在」的問題，會在結束一站式服務之後，想辦法找到這個人，內政部原則上以房屋修繕為主，「只要有房屋需要修繕，我們就會找到這個當事人。」

此外，花蓮縣吉安鄉今晨7時52分發生芮氏規模5.0有感地震，有關堰塞湖的狀況，劉世芳指出，早上8時15分空拍機有拍到堰塞湖的狀況，目前水位、壩體是正常狀態，會持續監控。

