    首頁 > 生活

    台南教育AI領先鋒 承辦首屆「總統盃AI素養爭霸戰」

    2025/10/08 09:37 記者洪瑞琴／台南報導
    台南持續建置數位教學軟硬體。（圖由南市教育局提供）

    台南持續建置數位教學軟硬體。（圖由南市教育局提供）

    教育的目標，是讓每位孩子都能在課堂上找到適合自己的學習方式。南市持續推動教育數位化與AI學習，不讓任何學校脫隊或落伍，今年11月底更將承辦全國矚目的首屆「總統盃AI素養爭霸戰」，預計全國近200隊、400位高手齊聚比試AI「練武功」！

    教育局指出，自2018年起，台南持續打造智慧教室，至113學年度已建置5420班智慧觸控大電視與琺瑯水擦黑板，投入經費達5.5億元；配合教育部「生生用平板」政策，至今投入5.6億元，布建全市超過3萬1000台平板與7600顆無線AP，平板使用率維持95%以上，為AI學習奠下穩固基礎。

    在課中差異化教學上，全市自國小三年級到國中二年級全面實施國、英、數標準化普測，協助教師掌握學生學習起點。教育局也與輔導團合作研發教學策略，拍攝30部教學影片上傳「因材網」，推廣個別化學習應用。

    教育局長鄭新輝表示，台南更率全國之先，推出生成式AI輔助學習平台「智慧魔鏡」，具備提問引導、學習歷程紀錄與即時診斷等功能，114學年度全面上線，目前累積188校近4萬次使用，涵蓋約240個課程單元。

    鄭新輝表示，明（2026）年至2029年間更將投入22億元推動「生生有平板」計畫，並建置AI算力伺服器，確保即便外部網路中斷，台南教育體系內仍可穩定運行AI教學服務。

    市長黃偉哲表示，台南雖非財政最充裕的城市，但教育絕不打折。從疫情期間直播教學累積900多萬次點閱，到率先導入生成式AI輔助學習，台南用創新與堅持，讓每位學生都能樂於學習、迎向未來。

