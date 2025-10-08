為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    挖土機超人林鴻森離世 藍委建議入祀忠烈祠

    2025/10/08 09:31 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委陳菁徽向內政部提出書面質詢，建議內政部主動適用法令，將林鴻森入祀忠烈祠。（翻攝臉書）

    桃園挖土機超人林鴻森奔赴光復救災多日，卻因傷口遭感染致敗血症離世。立法院財政委員會今日舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，國民黨立委陳菁徽向內政部提出書面質詢，建議內政部主動適用法令，將林鴻森入祀忠烈祠。

    陳菁徽表示，本次樺加沙風災後，多有積極的民間志願者投入，並且配合馬太鞍溪堰塞湖溢流中央災害應變中心前進協調所的搶救及重建作業，而清除淤土就是其中一環，本質上就是具備公務性質，精神讓人感佩。

    不幸的是，卻傳出桃園挖土機行老闆林鴻森，在帶小山貓機具投入清淤救災逾一週後，卻遭災區淤土尖銳物刺傷，最終因感染而殉公。因此陳菁徽透過質詢案，指林鴻森身份就是忠烈祠祀辦法第2條之1內容所指「其他依法令從事於公務之人員」，且法規主管機關內政部該積極適用，並應再按同辦法第3條第1項第9款「其他忠貞事蹟，足資矜式者」事蹟，依入祀程序入祀忠烈祠，並從優撫卹與關懷其遺族。

