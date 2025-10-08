全運會自由車賽10/12、13登場 雲林台78線等多條道路管制

2025全運會滑輪溜冰花式10月12至14日將在全新啟用的雲林縣立滑輪溜冰場登場。（記者黃淑莉攝）

2025全國運動會10月18日至23日在雲林縣，18日開幕典禮，已有多項比賽陸續登場，其中自由車的計時賽12日、公路賽13日辦理，配合比賽台78線東西向快速道路及縣道149甲、158甲、149線等路段將實施管制，請用路人注意提前改道。

雲林縣府指出，自由車計時賽12日在台78線快速道路進行，男子組40公里、女子組23公里，配合比賽台78線西向東側台西交流道到土庫交流道段，12日零時至下午4時封閉。

公路賽13日上午9點登場，從斗六南聖宮到古坑草嶺石壁雲嶺之丘，男子組142公里、女子組96公里，當天包括斗六成功路、縣道149甲、158甲、149、雲210、雲199、雲220及古坑光昌路、文淵路、中山路、嘉新路、長安路、廣濟路、文化路等路段，配合比賽實施管制。

縣府表示，本屆全運會競賽項目35項，已完成比賽有女子足球、射擊、桌球、划船、帆船、水上運動（馬拉松游泳、輕艇）、馬術、空手道及競技體操。10日起有多項賽事會在雲林境內場館上場，10至15日網球在莿桐國中、13至17日跆拳道在西螺農工、12至14日滑輪溜冰花式在雲林縣立滑輪溜冰場、16至22日男子足球在斗南田徑場、17至22日手球在雲科大體育館。

另外在外縣市場館有鐵人三項11至13日在台東森林公園活水湖、12至16日沙灘排球在高雄公五沙灘排球場、14至17日高爾夫在台中國際高爾夫球場、游泳及水球13日在台中北區國民運動中心。

2025全國運動會禮賓大使穿著典雅禮賓服亮相，優雅氣質讓人印象深刻。（記者黃淑莉攝）

