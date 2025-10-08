為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮5.0地震馬太鞍溪堰塞湖鏡頭君超晃畫面曝 揭震後壩體現況

    2025/10/08 09:54 即時新聞／綜合報導
    地震發生後，沒有發生大型土石崩落狀況，僅煙塵更加瀰漫。（圖擷自林業保育署花蓮分署YT頻道）

    地震發生後，沒有發生大型土石崩落狀況，僅煙塵更加瀰漫。（圖擷自林業保育署花蓮分署YT頻道）

    花蓮縣吉安鄉今晨7時52分發生芮氏規模5.0有感地震，氣象署一度針對花蓮縣發布國家級警報，外界擔憂馬太鞍溪上游堰塞湖壩體是否會受到影響，林業保育署花蓮分署記錄到地震發生當下，馬太鞍溪堰塞湖鏡頭君超晃畫面。

    花蓮縣吉安鄉今天（8日）早上7時52分發生芮氏規模5.0有感地震，這次地震深度僅6.1公里，花蓮縣最大震度4級，氣象署表示，一度針對花蓮縣發布國家級警報，外界也擔憂馬太鞍溪上游堰塞湖壩體是否會受到影響，氣象署地震測報中心主任邱俊達說明，這起地震是獨立事件，與其他地震無關聯，後續3天內要留意規模4至4.5地震。

    邱俊達表示，馬太鞍溪堰塞湖目前穩定無太大異狀；林業保育署花蓮分署記錄到地震發生當下，馬太鞍溪堰塞湖鏡頭君超晃畫面，在今早7點52分20秒左右畫面開始激烈搖晃，持續約30秒，地震發生後，沒有發生大型土石崩落狀況，僅煙塵更加瀰漫。

    請見影片12分15秒處

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播