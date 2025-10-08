花蓮5.0地震馬太鞍溪堰塞湖鏡頭君超晃畫面曝 揭震後壩體現況

地震發生後，沒有發生大型土石崩落狀況，僅煙塵更加瀰漫。（圖擷自林業保育署花蓮分署YT頻道）

花蓮縣吉安鄉今晨7時52分發生芮氏規模5.0有感地震，氣象署一度針對花蓮縣發布國家級警報，外界擔憂馬太鞍溪上游堰塞湖壩體是否會受到影響，林業保育署花蓮分署記錄到地震發生當下，馬太鞍溪堰塞湖鏡頭君超晃畫面。

花蓮縣吉安鄉今天（8日）早上7時52分發生芮氏規模5.0有感地震，這次地震深度僅6.1公里，花蓮縣最大震度4級，氣象署表示，一度針對花蓮縣發布國家級警報，外界也擔憂馬太鞍溪上游堰塞湖壩體是否會受到影響，氣象署地震測報中心主任邱俊達說明，這起地震是獨立事件，與其他地震無關聯，後續3天內要留意規模4至4.5地震。

邱俊達表示，馬太鞍溪堰塞湖目前穩定無太大異狀；林業保育署花蓮分署記錄到地震發生當下，馬太鞍溪堰塞湖鏡頭君超晃畫面，在今早7點52分20秒左右畫面開始激烈搖晃，持續約30秒，地震發生後，沒有發生大型土石崩落狀況，僅煙塵更加瀰漫。

