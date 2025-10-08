為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    史上最帥國軍暖送叢林帽被酸 石明謹力挺：別見不得別人帥

    2025/10/08 09:47 即時新聞／綜合報導
    石明瑾今日發文表示，當過警察的我最了解，勤務帽至少要自備3、4頂，制服都是花錢自己做的，密錄器都用自購的，就算真的是公發的帽子好了，這頂帽子比發出一千萬枚砲彈還有威力。（翻攝自臉書）　

    石明瑾今日發文表示，當過警察的我最了解，勤務帽至少要自備3、4頂，制服都是花錢自己做的，密錄器都用自購的，就算真的是公發的帽子好了，這頂帽子比發出一千萬枚砲彈還有威力。（翻攝自臉書）　

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖日前溢流，重創下游光復鄉，大批國軍與鏟子超人趕往支援救災，社群媒體瘋傳1段國軍官兵贈女童叢林帽的影片引發討論。對此，評論員石明謹表示，網路上開始有人攻擊這位史上最帥國軍，說他不應該把公發的帽子送給這小女孩，他也出來澄清，他送出去的帽子是自己買的，不是公發的。

    石明瑾今日發文表示，當過警察的我最了解，勤務帽至少要自備3、4頂，制服都是花錢自己做的，密錄器都用自購的，就算真的是公發的帽子好了，這頂帽子比發出一千萬枚砲彈還有威力，接著直呼「有些人真的是見不得別人帥耶！」

    PO文曝光後許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「而且他給了小女孩，後背還有一頂」、「已經不知道重播看了幾百次......太帥太溫暖了！ 小女孩的笑容融化一切！」、「我才不管那些酸民的攻擊哩，這位給小女孩帽子的軍人就帥爆啊」、「沒錯、那頂帽子遠勝千萬枚砲彈」。

