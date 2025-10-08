全國電競高手看過來 高雄60萬獎金等你開戰

總決賽將於捷運美麗島站「光之穹頂」舉行。（青年局提供）

由高市青年局與運發局共同主辦的第五屆「全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」，將於明（9）日開放報名，競賽項目包括《特戰英豪》及《快打旋風6》，每項競賽皆開放256隊報名，參賽選手可獲得150點 MyCard 獎勵，歡迎全台電競好手爭取總獎金60萬元的年度電競榮耀。

高雄市青年局長林楷軒表示，高雄市長期推動「電競人才培育計畫」，去年吸引254隊、逾千名選手同場競技《特戰英豪》，今年賽事同時也為2026名古屋亞運展開備戰。

為擴大賽事規模，今年由青年局與運發局聯手主辦，高雄捷運、中華民國電子競技運動協會、樹德科大及正修科大協辦，除延續《特戰英豪》，更新增亞運指定項目《快打旋風6》，並將賽事更名為「全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」。

本屆賽事獲官方指定電競品牌「ROG 玩家共和國」贊助，將於11月2日起線上開打，《特戰英豪》自256強至64強採BO1制（單場決勝），16強起改為BO3（三戰兩勝制），並於8強賽起進行線上轉播；《快打旋風6》全程採BO3，16強起同樣進行線上轉播。

總決賽將於11月15日至16日，在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」舉行，《特戰英豪》奪冠隊伍可抱走16萬元獎金，《快打旋風6》冠軍可獲得8萬元。現場另規劃電競體驗學習區域，包括：2026亞運電競遊戲體驗區、XR沉浸式互動體驗及明星表演賽，並舉辦電競周邊抽獎等活動。賽事報名至10月27日，詳洽官網（https://www.echoent.com.tw/kscup/）。

今年賽事除原有的《特戰英豪》，新增2026名古屋亞運項目《快打旋風6》，圖為賽事時間表。（青年局提供）

