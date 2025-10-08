為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國電競高手看過來 高雄60萬獎金等你開戰

    2025/10/08 09:24 記者葛祐豪／高雄報導
    總決賽將於捷運美麗島站「光之穹頂」舉行。（青年局提供）

    總決賽將於捷運美麗島站「光之穹頂」舉行。（青年局提供）

    由高市青年局與運發局共同主辦的第五屆「全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」，將於明（9）日開放報名，競賽項目包括《特戰英豪》及《快打旋風6》，每項競賽皆開放256隊報名，參賽選手可獲得150點 MyCard 獎勵，歡迎全台電競好手爭取總獎金60萬元的年度電競榮耀。

    高雄市青年局長林楷軒表示，高雄市長期推動「電競人才培育計畫」，去年吸引254隊、逾千名選手同場競技《特戰英豪》，今年賽事同時也為2026名古屋亞運展開備戰。

    為擴大賽事規模，今年由青年局與運發局聯手主辦，高雄捷運、中華民國電子競技運動協會、樹德科大及正修科大協辦，除延續《特戰英豪》，更新增亞運指定項目《快打旋風6》，並將賽事更名為「全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」。

    本屆賽事獲官方指定電競品牌「ROG 玩家共和國」贊助，將於11月2日起線上開打，《特戰英豪》自256強至64強採BO1制（單場決勝），16強起改為BO3（三戰兩勝制），並於8強賽起進行線上轉播；《快打旋風6》全程採BO3，16強起同樣進行線上轉播。

    總決賽將於11月15日至16日，在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」舉行，《特戰英豪》奪冠隊伍可抱走16萬元獎金，《快打旋風6》冠軍可獲得8萬元。現場另規劃電競體驗學習區域，包括：2026亞運電競遊戲體驗區、XR沉浸式互動體驗及明星表演賽，並舉辦電競周邊抽獎等活動。賽事報名至10月27日，詳洽官網（https://www.echoent.com.tw/kscup/）。

    今年賽事除原有的《特戰英豪》，新增2026名古屋亞運項目《快打旋風6》，圖為賽事時間表。（青年局提供）

    今年賽事除原有的《特戰英豪》，新增2026名古屋亞運項目《快打旋風6》，圖為賽事時間表。（青年局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播