    生活

    2025台灣設計展限定便當！ 台鐵「饗味山海」雙十節開賣

    2025/10/08 09:27 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵2025台灣設計展限定便當，「饗味山海」雙十節開賣。（台鐵提供）

    台鐵2025台灣設計展限定便當，「饗味山海」雙十節開賣。（台鐵提供）

    台鐵公司今天（8日）宣布，響應即將在10月10日至10月26日在彰化舉辦的「2025台灣設計展」，台鐵公司與台灣設計研究院再次合作以本屆設計展主視覺「彰化行 （（（CHANGHUA）））」為策劃核心開發新便當，雙十節開賣。

    新便當由台鐵公司台中餐旅分處的頂尖便當開發團隊創意發想「饗味山海便當」，讓台鐵便當走入生活，並透過「生產地景、流通運轉、多重產業」的基石，營運一座擁有百年智慧的「彰化行」。

    2025台灣設計展期間（10月10日至10月26日），新款便當將在台鐵台中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站的台鐵便當店販售，每份售價150元。「饗味山海便當」主菜部分選用台灣國產豬棒腿，由主廚先將豬棒腿以小火慢滷至入味，再放入烤箱烘烤，鎖住肉汁，使豬棒腿口感更Q彈。

    另外，便當搭配肉質細緻鮮美的椒鹽魚塊作為雙主菜；配菜採用玉子燒及多款彰化生產在地時蔬—蘆筍、筊白筍、香菇及甜豆炒玉米筍，台灣設計展期間於台鐵台中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站的台鐵便當店銷售，限時限量販售。

    台鐵2025台灣設計展限定便當，「饗味山海」雙十節開賣。（台鐵提供）

    台鐵2025台灣設計展限定便當，「饗味山海」雙十節開賣。（台鐵提供）

