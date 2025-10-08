南投國慶焰火週五晚間登場 6大觀賞區特色及交通一次看

南投國慶焰火將於南投市貓羅溪畔施放，圖為往年南投燈會在溪畔高灘地施放焰火情形。（南投縣政府提供）

南投建縣以來首辦國慶焰火，即將於10日週五晚間8點舉行，南投縣政府共規劃4處觀賞區及2處高處觀賞點，均各具特色，其中由南投市公所籌辦的旺來產業園區及易經大學兩處高處觀賞點，設有服務檯及市集，民眾前往觀賞焰火不但視野佳，還能拿到市集抵用券及摸彩券，有機會抽中電視及露營用品等獎品。

南投縣政府指出，國慶焰火將於國慶日晚間8點起至8點40分，於南投市貓羅畔道濟禪寺施放，周遭規劃4個觀賞區。第一個觀賞區位於南投縣會展中心的主會場，離施放點最近，最大特色是設有美食小吃及在地青農、文創商品大型市集，並從下午開始，即陸續有精彩表演節目，也有室內休憩空間。

第二個及第三個觀賞區分別位於綠美橋及情人橋下高灘地，其中情人橋下高灘地觀賞區，即是每年南投燈會的花海區，離觀禮區最近，被認為是最佳觀賞點。第四個觀賞區位於華陽路1046巷高灘地，靠近南崗大橋，並於旺來產業園區及易經大學規劃兩處高處觀賞點。

縣府指出，國慶焰火施放除了網路直播，在主會場及茶博主場地中興新村大操場，也會有大螢幕同步轉播。而南投市南崗路以西的高處，大部分都能觀賞到相當漂亮的國慶焰火全景，其實南投市民在自家頂樓或空曠處，即能欣賞美麗的焰花。

警方提醒民眾，由於觀賞國慶焰火人潮多，請民眾配合交管措施，尤其應避免兒童及老人走失，並妥善保管好財物，警方設有多處機動派出所，提供相關服務。

南投國慶焰火第三觀賞區，位於情人橋下高灘地。（記者張協昇攝）

南投國慶焰火易經大學觀賞點交通管制圖。（南投縣政府提供）

南投國慶焰火旺來園區觀賞點交通管制圖。（南投縣政府提供）

南投國慶焰火觀賞區、交管範圍及接駁站位置圖。（南投縣政府提供）

