為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北市小兔子咖啡屋 長輩與身障者的神奇屋

    2025/10/08 09:25 記者翁聿煌／新北報導
    小兔子咖啡店內他們使用歐洲方古典飾品與台灣的傳統民俗玩具，將咖啡屋妝點的宛若華麗的故書屋般。（記者翁聿煌攝）

    小兔子咖啡店內他們使用歐洲方古典飾品與台灣的傳統民俗玩具，將咖啡屋妝點的宛若華麗的故書屋般。（記者翁聿煌攝）

    新北市板橋區的小兔子咖啡，不僅是新北市社會局的社區長輩據點，也是與啟明學合作的身心障礙者庇護中心，經營者黃子洲與林孟汝夫婦被長輩們匿稱為「兔爸爸」、「兔媽媽」，他們使用歐洲古典飾品與台灣的傳統民俗玩具，將咖啡屋妝點的宛若華麗的故書屋般，讓長輩們待在據點一整天做運動、玩桌遊都不會感到無聊。

    林孟汝說，原本咖非屋就是夫妻倆的夢想，黃子洲用以往兩人到歐洲四處遊歷購買的裝飾品和小玩具裝飾店面，充滿童趣，兩人有志一同，運用經營咖啡店與沖泡咖啡的專長，培力身心障礙者一技之長，兩年多前又接下社區據點的任務，提供附近社區長輩一處能夠交朋友、聊天和玩桌遊的好所在。

    82歲的柯林靜江說，她年輕時做小生意，把孩子們拉拔長大後，與老伴守著老家，日子愈過愈寂寞，整天想東想西、搞得自己很憂鬱想不開，看過醫生後，女兒帶她到小兔子咖啡，每天和社區長輩們一起做運動、玩桌遊，人變得愈來愈開朗，另一位81歲的蔡郭時說，謝謝兔爸爸、兔媽媽，每天用心關懷長輩們的健康，尤其夏天咖啡屋還有冷氣吹，讓長輩們笑口常開。

    林孟汝說，咖啡屋裡時常有長輩和多重身心障礙的孩子共處，身心障礙者學習沖泡咖啡往往學習事倍功半，甚至會爆氣、鬧彆扭，長輩們會適時出聲，化解情緒，身障生的家長們誇讚，比特教學校學的還多，咖啡屋竟然達成另一種「青銀共融」的效果。

    小兔子咖啡妝點的宛若華麗的故書屋般，讓長輩們待在據點一整天做運動、玩桌遊都不會感到無聊。（記者翁聿煌攝）

    小兔子咖啡妝點的宛若華麗的故書屋般，讓長輩們待在據點一整天做運動、玩桌遊都不會感到無聊。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播