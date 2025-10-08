新北市小兔子咖啡屋 長輩與身障者的神奇屋

小兔子咖啡店內他們使用歐洲方古典飾品與台灣的傳統民俗玩具，將咖啡屋妝點的宛若華麗的故書屋般。（記者翁聿煌攝）

新北市板橋區的小兔子咖啡，不僅是新北市社會局的社區長輩據點，也是與啟明學合作的身心障礙者庇護中心，經營者黃子洲與林孟汝夫婦被長輩們匿稱為「兔爸爸」、「兔媽媽」，他們使用歐洲古典飾品與台灣的傳統民俗玩具，將咖啡屋妝點的宛若華麗的故書屋般，讓長輩們待在據點一整天做運動、玩桌遊都不會感到無聊。

林孟汝說，原本咖非屋就是夫妻倆的夢想，黃子洲用以往兩人到歐洲四處遊歷購買的裝飾品和小玩具裝飾店面，充滿童趣，兩人有志一同，運用經營咖啡店與沖泡咖啡的專長，培力身心障礙者一技之長，兩年多前又接下社區據點的任務，提供附近社區長輩一處能夠交朋友、聊天和玩桌遊的好所在。

82歲的柯林靜江說，她年輕時做小生意，把孩子們拉拔長大後，與老伴守著老家，日子愈過愈寂寞，整天想東想西、搞得自己很憂鬱想不開，看過醫生後，女兒帶她到小兔子咖啡，每天和社區長輩們一起做運動、玩桌遊，人變得愈來愈開朗，另一位81歲的蔡郭時說，謝謝兔爸爸、兔媽媽，每天用心關懷長輩們的健康，尤其夏天咖啡屋還有冷氣吹，讓長輩們笑口常開。

林孟汝說，咖啡屋裡時常有長輩和多重身心障礙的孩子共處，身心障礙者學習沖泡咖啡往往學習事倍功半，甚至會爆氣、鬧彆扭，長輩們會適時出聲，化解情緒，身障生的家長們誇讚，比特教學校學的還多，咖啡屋竟然達成另一種「青銀共融」的效果。

小兔子咖啡妝點的宛若華麗的故書屋般，讓長輩們待在據點一整天做運動、玩桌遊都不會感到無聊。（記者翁聿煌攝）

