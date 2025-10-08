門前驚見雨傘節嚇壞小朋友 巡守隊笑稱︰送派出所做筆錄

安南區公親里巡守隊長王怡堂在社區內捕獲一隻長達1公尺多的雨傘節。（蘇青癸提供）

台南市安南區公學路一段一處無尾巷昨晚出現一隻粗大的雨傘節， 小朋友在門前花圃發現嚇了一大跳，安南區公親寮巡守隊長王怡堂獲報趕往捕獲，讓巷內民眾鬆了一口氣。這隻雨傘節是一隻長達1公尺多的成蛇，巡守隊書記蘇青癸笑說，「這隻有嚇到小朋友，將送派出所做筆錄。」

根據南市農業局統計，今年至8月底為止，南市捕獲的6大毒蛇，以眼鏡蛇824隻最多，其次為雨傘節216隻、龜殼花144隻、赤尾青竹絲52隻，鎖鏈蛇和百步蛇則未有捕獲記錄。

請繼續往下閱讀...

蛇類達人鄭琨諺表示，雨傘節為台灣6大毒蛇之一，與眼鏡蛇都是平地常見的毒蛇。雨傘節屬於夜行性，牠毒性很強，且是神經毒，被咬到後果不堪設想。不過，雨傘節比較膽小害羞，像小女生一樣溫馴，民眾發現後只要不去騷擾牠，牠是不會主動攻擊人。

蘇青癸說，昨晚9點，有里民通報公學路一段一處無尾巷內道路，小朋友看見蛇蹤，有被嚇到，趕緊告知家長。里長王金樹剛好不在家，由巡守隊長王怡堂上場，在花圃內看到有毒雨傘節，利用捕蛇夾順利抓捕。他打趣說，「這隻有嚇到小朋友，送長安派出所問筆錄，再送偵查隊。」

里長王金樹說，這隻雨傘節有1公尺多，十分粗大，他已通知農業局捕蛇人員帶回處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法