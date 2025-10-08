彰化國二生獨自衝花蓮鏟汙泥 警察父：兒子長大了

國二生黃靖騰從彰化衝到花蓮救災，用鏟子剷除厚重的汙泥。（圖由黃靖騰提供）

鏟子英雄！花蓮縣光復鄉在堰塞湖溢流重創後，湧入成千上萬「鏟子超人」投入清淤救災，其中就讀彰化市陽明國中二年級的黃靖騰，中秋節前夕星期五晚間放學後，獨自從彰化搭火車衝到花蓮，連假期間在災區頂著烈日用鏟子清理淤泥與雜物，還挖出馬桶、腳踏車等被掩埋的物品，目睹災區慘狀超震撼，其父親、保四總隊學生大隊副大隊長黃怡傑說，對兒子的公益義行，感到與有榮焉，發覺「兒子長大了」。

黃怡傑說，兒子告知要去花蓮參加鏟土救災，原本擔心兒子一個人危險而不同意，但兒子意願相當強烈，保證會照顧好自己，只好含淚讓兒子獨自前往；兒子3日傍晚放學後即先後搭高鐵、台鐵抵達花蓮，星期六一早就衝到災區，在高溫與揚塵的環境下，用鏟子清理淤泥與雜物，甚至挖出馬桶、腳踏車等被掩埋的物品。

黃靖騰說，這次親身經歷感受深刻，從新聞中看到的災情與實際到現場的震撼度截然不同。災區仍可看到泥砂淹沒的痕跡，泥漿真的很難挖。現場除了政府救援隊與國軍，也有許多民間團體及自發性民眾投入救災；「光復小蜜蜂」的志工還騎機車載運鏟子超人前往救災處，深刻感受台灣人真的很友善、有愛心。

黃靖騰還看到一名受災戶阿伯雖然家園受損，仍以微笑和熱情款待志工，讓他學到要像阿伯一樣，事情來了就是面對。這次能親身在災害現場參與志工服務，為受災鄉親盡一份力，讓他相當感恩，也希望自己未來能更投入公益行動，讓台灣的愛與溫暖繼續傳遞下去。

花蓮光復鄉災區有來自全台各地的「鏟子超人」參與救災，讓黃靖騰看了超感動。（圖由黃靖騰提供）

花蓮光復鄉災區有來自全台各地的「鏟子超人」參與救災。（圖由黃靖騰提供）

來自全台各地的「鏟子超人」參與花蓮救災。（圖由黃靖騰提供）

花蓮光復鄉災區成堆清除後的汙泥。（圖由黃靖騰提供）

國二生黃靖騰犧牲中秋節假期，獨自從彰化衝到花蓮救災。（圖由黃靖騰提供）

