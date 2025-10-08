還有颱風？熱帶擾動2天內可能成颱 專家曝最新路徑

氣象粉專天氣風險指出，目前在日本南方海面的中度颱風哈隆，將在今明兩天最接近日本。（圖擷自中央氣象署網站）

中央氣象署表示，今天（8日）基隆北海岸、宜蘭地區及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，花蓮、台東地區及大台北山區也有零星短暫陣雨，西半部地區大多為多雲到晴，午後中南部地區有小範圍的局部短暫雷陣雨。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，今、明（9日）兩天東北季風影響，迎風面局部有雨，國慶連假恢復夏季型天氣。

天氣風險分析師吳聖宇指出，隨著北方大陸高壓前緣靠近，昨天（7日）開始台灣附近已經轉為東北到偏北風向，迎風面北海岸、東北角、宜蘭到大台北山區一帶都有局部降雨出現，背風面南部山區則仍有局部午後降雨發生。溫度方面則是普遍炎熱，各地高溫32至35度左右。

吳聖宇說，今明兩天為台灣帶來東北風的大陸高壓中心會逐漸從華北往東移向中國東北一帶，前緣將會持續為台灣帶來東北到偏北風，由於這股東北風明確是由北方地面冷高壓所引起，因此預報用詞就正式確立為「東北季風」影響。

吳聖宇解釋，過去在預報用詞上，東北季風是以台北站的預測低溫有沒有降到19度或以下作為標準，不過目前已經沒有特別要求溫度門檻，只要是來自北方地面冷高壓所帶來的東北風就一律被稱為東北季風，這是為了跟其他情況的東北風，例如颱風外圍東北風做出區別。所以往後如果聽到有東北季風影響，但白天高溫仍逾30度也是很正常的情況。

吳聖宇稱，受到這股微弱東北季風影響，今明兩天迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東沿岸有局部短暫陣雨機會，雨量有限，但應該陸續會有下雨狀況，背風面的中南部則仍是要注意午後山區的局部降雨，雨量也不多，山區活動的話還是要注意，平地部分則一整天都是晴到多雲天氣為主。

吳聖宇表示，溫度方面因為帶來東北季風的大陸高壓中心過於偏北，來到台灣的東北風已經過長時間的海面增溫變性，降溫的狀況非常有限，雖然桃園、大台北到東半部地區白天高溫稍降，但是預報高溫仍有31至33度，夜晚清晨預報的低溫也仍有25至27度，空曠地區則有機會降到21至23度左右。

吳聖宇指出，新竹及其以南的中南部地區白天高溫則是持續會有33至35度，甚至局部36度以上的高溫機會，夜晚清晨的低溫預報也同樣在25至27度左右，空曠地區會再低一些，大約在22至24度間。日夜溫差慢慢開始出現，不過因為近地面並沒有太多冷空氣，只能依靠輻射冷卻作用降溫，因此氣溫仍沒有特別低。

吳聖宇說，週五（10日）起，隨著北邊大陸高壓東移，台灣附近將逐漸開始轉為高壓迴流的偏東風，並且持續到週末都是偏東風為主，迎風面的東半部有局部短暫陣雨，西半部地區則要注意午後的局部降雨情況，天氣型態又回到偏向夏季型。

吳聖宇稱，週五開始溫度也持續偏高，各地高溫預報都在32至35度之間，西半部仍有局部36度以上的高溫出現機會。預期國慶連續假期的天氣應該不錯，但是溫度也很高，經過今明兩天短暫些微的秋意之後，很快又回到夏天，應持續做好防曬、防中暑的準備。

吳聖宇表示，夏季型天氣將會持續到下週一（13日）、週二（14日），下週三（15日）可能又有微弱東北季風南下的機會，下週末則是會有一股較強的東北季風南下，前緣可能會有鋒面系統掠過台灣北部、東北部海面，預期下週末的這一波東北季風就真正有機會帶來比較顯著的秋涼，迎風面地區的陰雨現象也可能比較明顯。

吳聖宇指出，目前在日本南方海面的中度颱風哈隆將在今明兩天最接近日本，預估在大迴轉後往東經過關東以南，後續繼續朝向太平洋中部移動，由於颱風本身跟日本陸地仍有一段距離，因此對於日本本州太平洋側的天氣雖然有些影響，但不至於太大。

吳聖宇稱，另一個發展中的熱帶擾動（95W）則是位於關島西北方，未來1至2天內也有機會逐漸發展為下一個熱帶性低氣壓甚至是輕颱，如果成颱將會是今年第23號颱風「娜克莉」，幸好這個系統未來的路徑預測可能類似哈隆颱風，也是逐漸北上靠近日本以南海域後再往偏東方向迴轉出去，依目前預報對台灣天氣仍沒有影響，對日本的影響應該也有限，不過未來這2至3天還是可以持續留意發展變化。

