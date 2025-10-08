為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北101看國慶煙火暨無人機展演活動 相關交通管制措施一次看

    2025/10/08 08:41 記者邱俊福／台北報導
    交通管制圖。（台北市警信義分局提供）

    交通管制圖。（台北市警信義分局提供）

    台北101大樓將於本月10日國慶日當天晚間進行無人機展演並施放國慶煙火，轄區台北市警信義分局為維護人車安全，屆時101大樓周邊車道將實施管制，今公布相關交通管制措施，並鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具。

    相關交通管制措施如下：

    一、管制時段及路段：

    （一）第一階段管制：

    1、管制時間:10月10日（五）17時至21時。

    2、管制路段：松壽路（市府-松智）雙向內側共4車道封閉，保留雙向外側各1車道通行 。

    （二）第二階段管制：

    1、管制時間:10月10日（五）21時至22時25分。

    2、管制路段：

    （1）市府路（松高-信義） 。

    （2）松智路（松壽-信義） 。

    （3）松壽路（一號道路-松智）。

    （4）松廉路（松智-松壽20巷） 。

    （5）信義路往東（莊敬-松智）、往西（松仁-莊敬）。

    （三）第三階段管制：

    1、管制時間:10月10日（五）22時25分至23時30分。

    2、管制路段：松壽路（市府-松智）雙向內側共4車道封閉，保留雙向外側各1車道通行。

    （四）擴大交通管制範圍：視交通狀況彈性管制松仁路、松壽路口往西；松智路、松高路口往南。

    二、建議改道路線：

    （一）東西向車流：建議改道市民大道、忠孝東路、松勤街、莊敬路。

    （二）南北向車流：建議改道敦化南路、光復南路、基隆路、松仁路、松德路。

    信義分局提醒，活動適逢國慶連續假期，欲前往信義商圈及觀賞台北101國慶煙火暨無人機展演活動的民眾請多利用大眾運輸工具，另於交通管制期間行經管制路段時，應配合現場員警、義交的指揮或提早改道行駛，並請駕駛人隨時收聽廣播電台路況插播報導，共同維護交通安全與順暢。

    交通管制圖。（台北市警信義分局提供）

    交通管制圖。（台北市警信義分局提供）

    交通管制圖。（台北市警信義分局提供）

    交通管制圖。（台北市警信義分局提供）

