司馬庫斯「夏特之樹」 見證生命的韌性與奇蹟

圖中年輕的檜木就是「夏特之樹」。（記者黃美珠攝）

新竹縣「上帝的部落」司馬庫斯遭颱風康芮侵襲後本月底將屆滿周年，部落族人1年來同心合作，用雙手修築一度被檜木溪沖毀的巨木群步道，還增闢出全新的延伸路段，展現生命的韌性和力量。新闢巨木步道支線有棵名為「夏特之樹」的年輕檜木，雖不在巨木之列，卻因一起部落青年負傷，經族人同心協力互助而死裡逃生的事件，成為司庫族人用心刻苦、相互合作進而克服萬險的精神表徵。

去年康芮帶入的豪大雨，讓暴漲溪水沖斷了司庫聯外的2號橋，也令巨木步道乃至整個巨木林園區都遭到重創。

司庫為此閉門謝客52天，並以1個月時間自力修築並增闢出新的巨木步道，讓原本編號到35號就止步的巨木林，在新添主線和支線後，以「之」字形持續挺進檜木黑森林，再添36號到76號巨木跟世人見面。

然而去年12月5日，正當部落青年夏特跟著其他族人一起修築新闢巨木步道之際，頭頂上方突有大樹枯幹斷落，夏特不及閃避，後腰就直接被斷木擊中，當場傷重倒地。20幾名族人見狀，接力手抬擔架奔跑，把夏特從海拔近1700公尺高處抬回部落再送下山搶救。所幸夏特年輕、體格也強健，就醫後約1個月逐漸康復，如今已完全痊癒。

為了紀念這起意外，部落議會總幹事拉互依‧倚岕說，他們把這棵位於65號跟66和67號巨木之間的年輕紅檜命名為「夏特之樹」，在動輒上千年的巨木林中顯得格外突出，「青銀」檜木共融、對照，更顯生命的韌性，也表彰著部落族人在任何時刻，總是用心刻苦相互合作，終成彼此幫助的精神。

司馬庫斯部落青年夏特去年12月初清理修築巨木群新闢步道時受傷，被族人接力送回部落後下山搶救。（拉互依‧倚岕提供）

族人接力把負傷的夏特從海拔近1700公尺高處抬回部落。（拉互依‧倚岕提供）

負傷的夏特被抬回部落下山送醫。（拉互依‧倚岕提供）

部落青年夏特已經痊癒回到司庫，且能幫忙搬東西。（羅幸提供）

部落青年夏特已經痊癒回到司庫，幫忙大家烤肉。（羅幸提供）

