花蓮5.0地震釀壩體破壞疑慮 災防告警一度要求3鄉疏散避難

花蓮縣吉安鄉今晨7時52分發生芮氏規模5.0有感地震，隨後消防局也發布災防告警訊息，指馬太鞍溪上游堰塞湖有壩體破壞疑慮，提醒光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉保全區域民眾立即啟動疏散避難措施。（圖擷自災防告警訊息）

花蓮縣吉安鄉今晨7時52分發生芮氏規模5.0有感地震，隨後消防局也發布災防告警訊息，指馬太鞍溪上游堰塞湖有壩體破壞疑慮，提醒光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉保全區域民眾立即啟動疏散避難措施，這則訊息也隨即引發社群瘋傳。不過今上午8點38分消防局再度發布訊息，表示經觀察監測影像堰塞湖況狀穩定，因此解除警報。政治工作者周軒則引述光復鄉災後復原專案中央協調所指出，今上午的警報為誤發，並質疑縣府「為什麼又可以誤發警報」。

今上午7點57分花蓮縣消防局發布疏散避難的災防告警訊息，提醒因地震震度達5級以上，馬太鞍溪上游堰塞湖有壩體破壞疑慮，請光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉保全區域民眾立即啟動疏散避難措施，請配合撤離至安全處所避難，切勿靠近河岸低窪處。

這則訊息隨即引發網路瘋傳，網友紛紛互相提醒，表示「大家還好嗎」、「大家注意安全！」、「大家一定要謹慎注意！安全最重要」、「希望部落年輕人看到可以協助老人家，一起快點撤離！」等。

所幸今上午8點38分花蓮縣消防局再度發布訊息表示，經觀察堰塞湖監測影像顯示：狀況穩定，解除警報，請民眾無須恐慌。

不過根據周軒發文指出，有關花蓮縣政府今日誤發警報，光復鄉災後復原專案中央協調所指出，根據遠端影像監視器即時監控畫面以及農業部林保署立即出動無人機前往堰塞湖觀測，目前溢流口沒有阻塞，正常溢流，溢流水量沒有明顯增大，狀況應屬穩定，並沒有花蓮縣政府稍早警報所稱風險，農業部會隨時掌握地震後的影響，經濟部水利署也會密切觀察下游水位變化，請民眾暫勿恐慌。他在留言處也發文質疑「為什麼又可以誤發警報」。

