國慶連假去哪玩？屏縣推1日至3日遊 有私房景點、市集全攻略

屏菸1936文化基地。（記者羅欣貞攝）

國慶3天連假本週五（10日）就要展開，屏東縣政府整合各地區精彩活動及景點，推出5條1日、2日、3日遊的豐富遊程，含括自然森活、人文生態、原民部落農遊體驗、季節慶典、新穎觀光景點，歡迎大小朋友一起來屏東歡度國慶。

屏東縣府表示，雙十國慶連續假期屏東各地區推出不同期間限定活動，喜歡異國美食、體驗異國手作，千萬別錯過10月10日至12日在屏東公園舉辦的「世界在屏東」異國市集，各國料理盡在這裡，也別忘了攜帶環保餐具化身環保小尖兵。

請繼續往下閱讀...

此外，屏東演武場「修練吧！小小武士大冒險」特展結合建築特色，串聯故事化情境，藉由互動式修練任務，引導孩子從歷史文化到身體感知的學習中，體驗日式武道精神；屏菸1936文化基地還有「大航海時代！亞洲巡迴展」特展，其他景點如屏東農業物產館等也是不錯選擇。

除了期間限定活動外，還有從「屏東SOLO專書」精選私房景點推薦給遊客，更不能錯過屏東十大伴手禮以及屏東金牌漁產，來一趟南國歡度雙十必可收穫滿滿。

屏縣府交通旅遊處提醒民眾出外旅遊，務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間的旅宿業者。相關活動訊息可上「屏東旅遊網」、「屏東GO 好玩」與「屏東GO 交通」臉書、IG 及Threads查詢。

屏東縣王船文化館。（記者羅欣貞攝）

鵝鑾鼻燈塔。（屏東縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法