日本來台旅客居各國之首 南投縣府赴日推廣森林療癒

南投縣是國內最大產茶區，許多茶鄉層巒疊嶂，擁有優美的大自然景觀。（記者張協昇攝）

根據交通部觀光署統計，2025年上半年日本訪台旅客人數已達約68萬人，穩居外國旅客第1名，南投縣政府為提升南投在國際觀光市場的知名度，日前即由觀光處邀集業者參加在日本名古屋舉行的「2025日本旅展（Tourism EXPO Japan 2025）」，並參與在東京舉辦的B2B台灣觀光推廣會，行銷南投森林療癒、茶鄉之旅、觀星遊程等特色行程。

南投縣政府觀光處指出，近年來台中國際機場航網持續拓展，除原有飛航沖繩、高松、神戶等航點外，今年更恢復名古屋直飛航線，大幅提升日本旅客到南投的便利性，也為南投觀光注入更多發展契機，因此縣府加強組團前往日本參加旅展，積極向日本旅遊業界與遊客推廣南投的永續旅遊資源、自然美景及豐富文化。

觀光處表示，由於南投10月起陸續舉辦茶業博覽會、溫泉季等大型主題旅遊活動，進入旅遊旺季，除主打茶鄉之旅、觀星遊程、森林療癒等特色行程外，也介紹溫泉季、百K自行車賽與巧克力咖啡節等熱門活動，並同步推廣「南投旅遊好康月」抽獎活動，與多家日本旅行業者與媒體深度交流，邀請日本旅客來台感受南投的自然美景與人文魅力。

觀光處強調，未來將持續深化與日本市場的觀光交流，並著重於永續觀光、在地體驗及國際旅客友善服務等面向，打造多元且具深度的旅遊環境，提升南投在國際觀光版圖中的能見度與吸引力。

南投縣擁有豐富森林資源，奧萬大國家森林遊樂區推廣森林療癒行程。（林保署南投分署提供）

南投縣富含森林資源，南投縣政府赴日本推廣森林療癒等特色遊程。（資料照）

南投縣是國內最大產茶區，南投縣政府赴日本推廣茶鄉之旅。（資料照）

南投縣政府組團參加在日本名古屋舉行的「2025日本旅展」，行銷南投特色行程。（南投縣政府提供）

