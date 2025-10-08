為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    防堵黑心豬大腸流入 嘉縣查核92家業者均無違規

    2025/10/08 07:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣衛生局防黑心豬大腸危害食安，近日全面稽查業者，未發現違規情形。（嘉義縣衛生局提供）

    嘉義縣衛生局防黑心豬大腸危害食安，近日全面稽查業者，未發現違規情形。（嘉義縣衛生局提供）

    屏東百威公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸，引發食安疑慮，該批產品雖沒有流入嘉義縣，為防範類似不法行為危害民眾健康，嘉義縣衛生局啟動稽查，截至目前為止，查核共92家業者，均無違規情形。

    嘉義縣衛生局長趙紋華表示，動員18鄉鎮市稽查人員，針對可能涉及問題豬大腸產品流向場域全面性稽查，稽查範圍涵蓋食品製造業、傳統市場、量販超市、小吃攤及餐飲業等高風險場所。

    趙紋華說，除查驗產品來源外，衛生局也針對外觀異常、色澤「過白」、「過亮」、來源不明產品進行抽樣檢驗，加強督導業者落實食材來源管理，確實留存進貨與製造紀錄，確保產品具可追溯性，從源頭防堵問題食品流入市面。

    她提醒民眾，選購肉類、內臟製品時，應優先選擇有品牌、包裝完整、標示清楚且經檢驗合格產品，避免購買來源不明或價格異常便宜的食品，以降低食安風險。

    她重申，若業者違法使用工業級原料製作食品，將依「食品安全衛生管理法」第15條第1項第10款規定辦理，並依同法第49條第1項，最高可處7年以下有期徒刑，並得併科8000萬元以下罰金；相關產品亦將依第52條規定予以沒入並銷毀。

    嘉縣衛生局稽查92家業者，沒有違規情形。（嘉義縣衛生局提供）

    嘉縣衛生局稽查92家業者，沒有違規情形。（嘉義縣衛生局提供）

