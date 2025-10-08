東北季風報到！西半部多雲到晴、迎風面偶陣雨

中央氣象署表示，今天迎風面水氣略多，基隆北海岸、宜蘭地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨；花蓮、台東地區及大台北山區也有零星短暫陣雨。（資料照）

今天（8日）是節氣中的寒露，中央氣象署表示，今東北季風影響，迎風面水氣略多，基隆北海岸、宜蘭地區及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，花蓮、台東地區及大台北山區也有零星短暫陣雨，西半部地區大多為多雲到晴，午後中南部地區有小範圍的局部短暫雷陣雨。

溫度方面，冷空氣強度不強，只有高溫略降一些，各地高溫約31至34度，新竹、苗栗、台中及台南有局部35、36度高溫發生的機率；至於各地低溫約25至27度。離島天氣方面，澎湖、馬祖晴時多雲，氣溫27至31度；金門晴時多雲，氣溫27至33度。

氣象署提醒，東北風偏強，桃園至台中沿海、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、金門局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。週五（10日）之前適逢年度大潮，新北至台中沿海及澎湖、金門、馬祖漲潮期間潮位偏高，海邊活動應注意安全。

位於日本南方海面的第22號颱風哈隆（HALONG）預測先向北再轉東北前進，對台灣天氣無直接影響。不過今、明（9日）兩天，其外圍環流有可能影響到日本關東地區的天氣。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

週四（9日）、週五東北季風影響，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東部、東南部地區及大台北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

週六（11日）東北季風減弱，水氣稍多，基隆北海岸，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下週日（12日）至週二（14日）基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 - 35 31 - 37 31 - 35 26 - 34

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

