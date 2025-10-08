為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    颱風哈隆直逼強颱門檻 氣象專家：關島西北方另一擾動醞釀中

    2025/10/08 06:15 即時新聞／綜合報導
    吳德榮指出，目前在日本南方海面的颱風哈隆，強度已直逼強颱門檻，但因距離遙遠、對台灣無影響。（圖擷自氣象署）

    吳德榮指出，目前在日本南方海面的颱風哈隆，強度已直逼強颱門檻，但因距離遙遠、對台灣無影響。（圖擷自氣象署）

    氣象專家指出，今日至週五受微弱東北風影響，東側水氣略增，包含北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，北台高溫微降，目前預估要到下旬才會有一波比較明顯的降溫。至於目前在日本南方海面的颱風哈隆，強度已直逼強颱門檻，但因距離遙遠、對台灣無影響。另在關島西北方海面則有另一擾動醞釀中。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至國慶（週五）日因微弱東北風，台灣東側水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率；各地大多仍晴時多雲，午後山區偶有零星降雨的機率；無明顯冷空氣、北台高溫因雲量稍增而微降，其他各地白天仍偏熱。

    吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，國慶連假末2天（週六、週日）及下週一、二各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。

    吳德榮提到，根據今晨2時紅外線雲圖顯示，「中颱哈隆」已有清晰的颱風眼及厚實的眼牆，被估為近中心平均風速48米/秒，直逼強颱門檻。最新路徑潛勢預測顯示，「哈隆」將增強至「強烈」，在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本本土的機率並不高；距離台灣遙遠，無影響。至於另一擾動則在關島西北方海面醞釀中，續觀察。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，本週雖有東北風影響天氣，不過強度偏弱，台北站降溫還不到20度，強度還沒來到東北季風，預估要到本月下旬，才會有一波驟降比較猛的。

    「林老師氣象站」發文指出，本週雖有東北風影響天氣，不過強度偏弱，台北站降溫還不到20度，強度還沒來到東北季風。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，本週雖有東北風影響天氣，不過強度偏弱，台北站降溫還不到20度，強度還沒來到東北季風。（圖擷自臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播