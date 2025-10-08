颱風哈隆直逼強颱門檻 氣象專家：關島西北方另一擾動醞釀中

吳德榮指出，目前在日本南方海面的颱風哈隆，強度已直逼強颱門檻，但因距離遙遠、對台灣無影響。（圖擷自氣象署）

氣象專家指出，今日至週五受微弱東北風影響，東側水氣略增，包含北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，北台高溫微降，目前預估要到下旬才會有一波比較明顯的降溫。至於目前在日本南方海面的颱風哈隆，強度已直逼強颱門檻，但因距離遙遠、對台灣無影響。另在關島西北方海面則有另一擾動醞釀中。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至國慶（週五）日因微弱東北風，台灣東側水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率；各地大多仍晴時多雲，午後山區偶有零星降雨的機率；無明顯冷空氣、北台高溫因雲量稍增而微降，其他各地白天仍偏熱。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，國慶連假末2天（週六、週日）及下週一、二各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮提到，根據今晨2時紅外線雲圖顯示，「中颱哈隆」已有清晰的颱風眼及厚實的眼牆，被估為近中心平均風速48米/秒，直逼強颱門檻。最新路徑潛勢預測顯示，「哈隆」將增強至「強烈」，在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本本土的機率並不高；距離台灣遙遠，無影響。至於另一擾動則在關島西北方海面醞釀中，續觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，本週雖有東北風影響天氣，不過強度偏弱，台北站降溫還不到20度，強度還沒來到東北季風，預估要到本月下旬，才會有一波驟降比較猛的。

「林老師氣象站」發文指出，本週雖有東北風影響天氣，不過強度偏弱，台北站降溫還不到20度，強度還沒來到東北季風。（圖擷自臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法