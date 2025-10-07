疑擄鴿集團架鳥網？4黑鳶「枉」死基隆山區 美女議員促修法緝凶

基隆市議員許睿慈今天在臉書貼文指出，她因為與黑鳶拍攝公益月曆而結緣，看到七堵山區黑鳶4死十分不捨；她希望主管機關加強修法，並追緝害死黑鳶的兇手。（基隆市議員許睿慈提供）

曾經與黑鳶合作拍攝公益月曆的基隆市女議員許睿慈今天（7日）指出，基隆市動物保護防疫所（簡稱動保所）上週六（4日）發布新聞指出，日前接獲台灣猛禽研究會通報，其長期追蹤的黑鳶「金桔」在基隆市七堵山區受困鳥網致死；另外，在同區域還有受困鳥網致死的3隻黑鳶。許睿慈表示，這次4隻黑鳶「枉」死在山區鳥網的悲劇，凸顯地方動物保護的預防工作、執法機制，還有精進空間待努力，也期望主管機關積極緝捕害死黑鳶的凶手。

許睿慈說，黑鳶不只是基隆的城市象徵，更是農業部公告的第二級陸域保育類野生動物。這次悲劇凸顯地方動保預防、巡查與執法機制還有精進強化的空間。對她而言，不只是生態保育的災難，更像失去了一段根植於基隆人的共同記憶，因為她曾與黑鳶合作拍攝公益月曆而認識黑鳶，也因此對於黑鳶格外有感情。

她具體建議，基市府與保育單位及研究機構合作，在基隆境內以GPS、 衛星發報器，掌握行蹤與風險區域。並建立「基隆生態資料庫」，整合發報器軌跡、目擊紀錄、死亡通報、通報線索等，分析識別高危區域。再者，依據過往發報器軌跡與生態熱點，規畫重點巡查區域。另外，檢討地方自治條例與行政處分，是否能加重對非法設陷阱或鳥網架設者的罰則。

她建議，應該儘速完成4死黑鳶事件偵查與懲處，動保所儘速與警察、檢察單位協作，追查設網人員，並指派專責人員督導案件進度，確保調查不拖延。她將持續在市議會發聲、督促市府與動保所。她呼籲，民眾如果看到類似捕鳥網等設施，都可以撥1999通報動保所。

基隆市七堵山區日前傳出有民眾架設長達150多公尺的捕鳥網，基隆市動物保護防疫所上山稽查，赫然發現有黑鳶死在網上。（記者俞肇福攝）

