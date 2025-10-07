為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    廁所不通？台灣設計展前進彰化中興莊引爆「便便危機」 文化局說話了。

    2025/10/07 23:33 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化中興莊是今年「台灣設計展」主展館之一，近來卻傳出廁所不通。文化局強調，室內空間廁所不對外開放。（記者劉曉欣攝）

    開展倒數計時，「台灣設計展」前進彰化中興莊竟傳出「便便危機」，部分展館空間的廁所出現馬桶不通。對此，彰化縣文化局表示，室內廁所原則上不對外開放，現場將設置足夠的戶外公廁，提供參觀民眾使用。

    台灣設計展首度在彰化登場，將於雙十國慶日全面開放所有展館，彰化市的重頭戲就位於中興莊眷村文化園區，打造為「人人百貨」，為青年創意與在地文化提供舞台，並有「靈感選物店」、「探索青樂園」，開彰大戲院的藝文演出，以及誇彰未來市的市集。

    眼見開展在即，中興莊部分展館傳出廁所不通，部分已緊急搶修，但因為有馬桶不通的經驗，也讓人怕怕，擔心開展後，馬桶惡夢再起，有的決定乾脆不再使用，確保開展期間不會再發生「便便危機」。

    文化局指出，中興莊因室內展館原本就是眷村住戶的居住空間，格局上都有保留廁所設備。基於展覽期間動線規劃與公共安全考量，室內廁所不對外開放，但戶外公廁數量充足，可滿足參觀民眾如廁需求。

