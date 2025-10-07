為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    炸雞慰勞「鏟子超人」台南替代役馳援花蓮 災後清理展現青年力量

    2025/10/07 23:41 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲為「鏟子超人」替代役男送上炸雞慰勞。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲為「鏟子超人」替代役男送上炸雞慰勞。（台南市府提供）

    炸雞香氣撲鼻，暖心感謝送上！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，南市政府自9月25日至10月3日間，接力派出兩梯次、共40名消防役替代役男，前進花蓮光復鄉協助災後清理。今（7）日市長黃偉哲在永華市政中心親自為這群「鏟子超人」送上炸雞慰勞，感謝他們在泥濘中揮汗不懈，用雙手鏟出希望，展現青年守護社會的責任與行動力。

    黃偉哲表示，台南一直密切關注花蓮的災情與重建狀況，災害發生後立即調派役男投入第一線救援。這次支援不僅是人力與物資的挹注，更是心靈上的鼓舞，「南市支援花蓮，不只是救災，更是傳遞溫暖的行動。」他感謝所有役男毅然投入災區，化身第一批「鏟子超人」，用行動展現「同島一命」的決心。

    參與救災的役男們表示，雖然現場滿是厚重泥漿與受損設施，但大家抱持「為花蓮加油」的信念，用鏟子一鏟一鏟清除泥沙，希望為災區居民帶來希望與力量，幫助家園重生。

    民政局長姜淋煌表示，花蓮光復國中因災受損嚴重，在役男協助下校園迅速恢復運作，師生得以平安重返校園，感謝替代役們無怨無悔的付出。役男們更在過程中實踐防災訓練所學，體驗公共服務的價值與榮耀。

    相關連結：

    https://www.facebook.com/reel/1420860912711156

