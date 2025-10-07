桃園城市紀錄片徵選暨培訓計畫10/8開跑 師資陣容星光熠熠

桃園市文化局主辦「2025-2026桃園城市紀錄片徵選暨培訓計畫」徵件開跑。（資料照，桃市文化局提供）

桃園市文化局主辦「2025-2026桃園城市紀錄片徵選暨培訓計畫」徵件自10月8日開跑至11月6日截止，入圍者將可免費參與專業影像課程，基礎班學員可獲獎金10萬元，進階班學員可獲獎金25萬元。最終經過決選，首獎可再獲10萬元，評審推薦獎則頒發5萬元，歡迎對紀錄影像、桃園在地故事有興趣的民眾參與！

什麼資格？要準備什麼資料？文化局將於10月14日晚上辦理線上徵件說明會；10月19日與11月1日在桃園市立圖書館總館舉辦兩場實體故事工作坊，邀請2017、2018年培訓學員陳蔚慈、徐紫柔2位導演，分享他們如何在參與本計畫案後持續發展作品，進一步深化影像創作視野與地方實踐的可能。另有金鐘獎導演洪淳修分享其在龐雜田野資料與素材中篩選、拼湊與組織敘事的心法，帶給學員深度的思考啟發。

文化局文創影視科長郭俊麟表示，今年計畫持續以「紀錄桃園，影像之城」為核心，分「基礎」與「進階」兩組。基礎組著重於素人及首次嘗試影像創作的民眾，僅需簡要企劃即可參加，內容包括創作動機、故事大綱、被攝對象與導演團隊介紹，片花形式不限，可用素材或照片串連完成，鼓勵以日常生活和在地社區為題材，捕捉最真切的城市風景。

「進階組」則適合具有經驗的影像創作者，須提交更完整的專業企劃書，包含影像腳本、拍攝進度與資金規劃，透過專業訓練協助作品進行更成熟的表達。

系列課程規劃「基礎課程」、「進階課程」與「共同課程」，其中「共同課程」以影像身體工作坊出發，開展跨領域的創作想像。今年師資陣容同樣星光熠熠，邀請台北電影節百萬首獎得主盧盈良、實驗電影導演吳梓安、金馬獎最佳音效澎葉生，與榮獲金馬獎最佳紀錄片的廖克發、曾文珍等影像工作者，以及2017年培訓學員林宇嬋導演，分享其如何透過影像參與桃園在地，展現紀錄片與地方連結的能量。

