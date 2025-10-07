黑心大腸流向》2筆重複計算 北市寧夏市場案修正為674公斤

台北市衛生局已封存145公斤豬腸。（台北市衛生局提供）

近期屏東百威公司爆出使用工業級雙氧水加工豬腸，且相關產品流入台北、高屏、桃園等多個縣市。經衛生局調查，昨原公布台北市寧夏市場陳先生購入1330公斤豬腸產品，但經核對相關帳目與金流，今日修正購買數量為674公斤，食藥署也強調將對業者重罰，依法可開罰最高2億元。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說明，經各地衛生局持續追查，屏東縣和生市場邱〇輝購入180公斤，均售予散戶、已無庫存；高雄市穩旺冷凍食品行吳〇傑購入126公斤，其中90公斤自行銷毀，36公斤售予船舶伙食補給商；桃園市大長順食品公司則購入2159公斤，目前已全數下架。

魏任廷進一步解釋，昨日衛生局公布台北市寧夏市場陳先生購入1330公斤豬腸產品，但經屏東縣與台北市衛生局雙向勾稽查證，發現先前計算數量時，誤將下單與出貨分為2筆重複計算，且比對金流後確認交易數量為674公斤。

此外，魏任廷說，本案業者登記於台北市，實際作業場所則在屏東縣，並在新北市也有倉儲，案件涉及多個縣市，食藥署針對百威公司使用工業及雙氧水於儲藏加工一案，全案審酌情節並評價受責難程度、所生影響、公司資本額與違規情事等，將對違規情節予以重罰，且依相關法規，可處6萬至2億元。

