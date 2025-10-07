舊手機回收有機會換回4800元獎品 台南加碼送1物

不用的手機送到指定回收據點，完成抽獎序號登錄，就有機會抽獎。（圖由市環保局提供）

環境部「10月手機回收月加碼活動」正式開跑啦！活動期間從10月1日到31日，只要把不用的手機送到指定回收據點，完成抽獎序號登錄，就有機會抽中高達「48萬綠點」，約值4800元的獎品。南市環保局也貼心加碼，每回收一支手機就送一包濕紙巾，數量有限，送完為止！

環保局長許仁澤提醒，回收手機也有小撇步，記得「檢、刪、排」三步驟，先檢視家中壞掉或閒置手機，再刪除個資或恢復原廠設定，最後妥善安排回收方式，確保回收過程更安全順利。

許仁澤表示，隨著智慧型手機越來越普及，大家人手一機甚至不只一機，手機汰換速度也變快，電子廢棄物數量逐年增加。若沒好好回收，不只浪費資源，還可能污染環境。趁著手機回收月，把舊手機拿出來，不只抽獎換好禮，還能愛護地球，一舉兩得。

回收對象不限手機型號，不管是舊款按鍵機還是最新智慧型手機，只要具通話功能、含主機板與外殼都可以回收。南市指定回收據點包括環保局東區辦公室3樓一般廢棄物管理科、藏金閣館、藏金閣2館，以及鹽水區清潔隊。大家可依據點開放時間前往，把舊手機變成好康。

回收不限手機型號。（圖由南市環保局提供）

