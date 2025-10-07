為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蚊子最愛叮這4種人 研究曝「難以置信」原因

    2025/10/07 21:46 即時新聞／綜合報導
    研究發現喝酒、吸大麻、甚至與人同床，竟都可能讓你成為蚊子眼中的「主菜」。（路透）

    參加音樂祭盡情狂歡，蚊子大軍出沒卻讓人掃興。荷蘭奈梅亨拉德堡大學科學家趁著大型音樂節進行實驗，分析465名志願者的生活習慣與身體條件，發現喝酒、吸大麻、甚至與人同床，竟都可能讓你成為蚊子眼中的「主菜」。

    食品專家楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文表示，這場實驗透過錄影和演算法分析，量化了蚊子降落在參與者手臂上的頻率，從而得出蚊子的「誘引性分數」，揭露了這場「血宴」的真相。結果顯示，蚊子明顯更愛靠近，12小時內喝過啤酒或紅酒、48小時內吸食大麻、前一晚與人同床，或皮膚鏈球菌含量高者，「基本上蚊子會偏愛享樂主義（hedonists）者」。

    相反的，若最近有洗澡、擦過防曬乳，或皮膚菌相較多樣的人，蚊子反而興趣缺缺。研究同時推翻許多傳統迷思，像是血型、飲食與香水影響蚊子叮咬，在這次實驗中都被證實「無關」。

    至於喝啤酒為何會吸引蚊子？研究指出，這與血液酒精濃度並無直接關係，專家推測可能與酒後代謝產物、氣味或體溫變化有關。

    楊世煒提醒，蚊子是每年殺害人類最多的動物，牠們傳播的瘧疾、登革熱與茲卡病毒，每年奪走數十萬條性命，所以理解怎麼避開蚊子還是很重要的。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

