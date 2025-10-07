彰化縣衛生局送「這一物」 幼兒在校打針都笑了

彰化縣衛生局提供「入園打流感」服務，打針的小朋友，都可以拿到會發出聲音的氣球棒。（彰化縣衛生局提供）

為了提高學齡前幼兒免疫保護，彰化縣衛生局大力推廣入園打針，今年更是準備了超可愛的「卡通造型氣球棒」，讓願意在幼兒園打針的小朋友，都可以拿到會發出聲音的氣球棒，小朋友一拿到氣球，完全忘記打針會痛痛了！

衛生局表示，學齡前幼兒是首波接種流感疫苗與新冠疫苗的對象之一，今年共有166家幼兒園參與入園打針計畫，由於小朋友打針都會哇哇叫，有的還會放聲大哭，為了轉移小朋友的注意力，特別準備可愛造型氣球，讓打針的小朋友都開心大笑。

衛生局指出，「入園打針」因為不必掛號費，可以節省家長的時間與金錢，幼兒園也可以降低群聚感染的風險。今年也安排517場前進社區接種站，方便社區長者施打疫苗，從10月1日開打以來，短短3天就有40465位長者接種流感疫苗，15770位長者接種新冠疫苗，也提醒 65歲以上符合資格的民眾，可至合約院所接種肺炎鏈球菌疫苗。

彰化縣衛生局提供「入園打流感」服務，為家長省時省錢。（彰化縣衛生局提供）

