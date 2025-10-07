為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    從50隻到3000隻 官田水雉「飛」上國際奪下全球濕地之星

    2025/10/07 21:32 記者洪瑞琴／台南報導
    南市府與民間長期合作推動生態保育，官田水雉園區獲全球最佳濕地獎。（台南市府提供）

    台南濕地保育傳捷報！官田水雉生態教育園區獲「2025年全球最佳濕地之星獎」，成為國際矚目的生態典範。

    官田水雉復育的起點可追溯至1990年代。當時高鐵路線原規劃通過葫蘆埤、德元埤地區，恐影響水雉棲地，經環評決議後，必須先完成15公頃棲地規劃，才得以動工。隨後在政府、學界與民間團體共同努力下成立「水雉復育區」，並於2007年正式更名為「官田水雉生態教育園區」，成為全台推動濕地教育的重要基地。

    農業局指出，經過30多年來公私部門持續努力，水雉數量自1998年全台不到50隻，至2024年已成長到3030隻。官田水雉生態教育園這次還在濕地公約締約方大會中脫穎而出，獲得「全球最佳濕地教育工作者」及「最佳遊客景點之星獎」，全球有16個濕地獲獎，台灣僅官田水雉園區與關渡自然公園入選，成為各地學習的典範。

    台南市長黃偉哲表示，這份榮耀不僅屬於官田，更屬於所有台南市民，展現市府與民間長期攜手推動生態保育與環境教育的成果。

    農業局強調，台南擁有豐富的生態環境，未來將持續推動「生產、生活、生態」三生共榮理念，不僅優化棲地環境，也透過友善農作讓在地農業與保育共好。像官田菱角就是最好的例子，民眾在享用美味農產的同時，也一同為守護水雉與濕地盡一份心力，讓台南成為真正的生態永續城市。

    市長黃偉哲（右2）今日於市政會議肯定各界多年來合作努力水雉生態保育工作。（台南市府提供）

