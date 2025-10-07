進駐政院災後一站式服務平台 原民會設專責櫃台服務族人

原民會今至光復鄉大華村逐戶到宅訪查，辦理行政院「家園清理支持方案」、「家園復原慰助金」及「房屋修復救助金」合計35萬元慰助金資料的核對工作。（原民會提供）

為照顧因花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖潰流受災民眾，並協助災後復原，行政院設置「一站式服務站」提供便利服務，原民會今天表示，已進駐一站式服務站，並設置原住民服務櫃台，將提供族人專人服務。

原民會今調派54位來自全國各地原住民族家庭服務中心社工員、文化健康站照顧服務員、就業服務員及金融服務員，以逐戶主動到宅訪查方式，辦理行政院「家園清理支持方案」、「家園復原慰助金」及「房屋修復救助金」，合計35萬元慰助金資料的核對工作。



原民會主委曾智勇表示，行政院團隊採分村方式負責慰助金核對作業，原民會則負責大華村的訪查，今天已完成359戶的到宅訪查及核對工作。另外在一站式服務平台，中央已由內政部、交通部、經濟部、農業部、衛福部、環境部、金管會、原民會與賑災基金會等單位派員進駐，原民會設置了「原住民櫃台」，並派駐專人服務。

曾智勇提到，今天一早就有不少的族人來諮詢相關業務，有需要的族人，可以前往「行政院災後慰助服務站」（花蓮縣光復鄉中正路一段132號，中華電信光復服務中心）洽詢。

曾智勇進一步表示，行政院為了早日提供重建家園需用的慰助金，中央各部會主動入村到宅訪查、核對資料，確認無誤後即匯入家戶帳戶，受災家戶免出門即可完成領取程序，訪查過程中未遇或資料無法確認的家戶，即可前往「行政院災後慰助服務站」洽辦，經現場受理核定後，慰助金同樣將直接匯入帳戶。

