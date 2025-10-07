諾貝爾物理獎重現宏觀量子現象 馬丁尼斯與台灣合作發展量子電腦

2025年諾貝爾物理獎今（7日）揭曉，由英國學者克拉克（John Clarke）、法國學者德沃雷（Michel H. Devoret）及美國學者馬丁尼斯（John M. Martinis）獲獎。（路透）

2025年諾貝爾物理獎今（7日）揭曉，由英國學者克拉克（John Clarke）、法國學者德沃雷（Michel H. Devoret）及美國學者馬丁尼斯（John M. Martinis）獲獎，國內學者分析3人憑藉宏觀系統重現量子物理現象，是發展超導量子電腦的基礎，中研院更透露，馬丁尼斯與台灣密切合作發展量子電腦，彼此保持緊密關係。

有關今年諾貝爾物理獎3人成就，中研院副院長周美吟解釋，當年以克拉克為教授、德沃雷是博士後、馬丁尼斯是研究生，3人在40年前發明特殊實驗裝置，利用超導體等材料，呈現約瑟夫森接面效應，在宏觀系統重現量子領域的2大重要現象，穿隧效應（粒子穿透障礙）與能階（粒子能量與波長之間的聯繫）。

陽明交通大學電子物理系教授仲崇厚進一步解釋，古典力學認為粒子無法穿透，但量子力學認為量子物質同時具有粒子性與波動性，電子便有一定機率穿透牆壁，但此是很難被觀測到，今年獲獎3人便是透過實驗在宏觀世界下證實量子力學，具開創性。

中研院物理研究所特聘研究員陳啟東說，這3人在40年前實驗成功，促成後續相關微波應用，還有高頻線路的混頻器、電壓標準器，而今則是最熱門的應用題目則是量子電腦基礎元件。陽明交大電子研究所教授李佩雯補充，早期最直接應用是醫療檢測，因發展出可量測非常微弱磁場變化，促成有超導干涉儀，以及MRI核磁共振重要組件，如今也朝向成熟的超導量子電腦研究。

中研院長廖俊智則透露，今年獲獎學者之一的馬丁尼斯，跟台灣關係密切，他2019年就在國際期刊《自然》發表「量子霸權」，代表量子電腦可做的事情一般電腦永遠無法達成，2021年他離開谷歌公司，自己便積極與他聯繫，利用一次赴美出差，成功邀其擔任中研院量子計畫顧問，而後幾乎每週與台灣團隊視訊會議，目前中研院發展新的量子位元，主要由他提出構想、台灣團隊執行，雙方也一起發表論文，2023年任中研院講座。

廖俊智形容，馬丁尼斯個性非常直爽，講話直接，但也非常理性，常思考如何激發團隊向心力。周美吟說，馬丁尼斯非常出色的實驗物理學家，所有細節完全掌握，並對事物具創造力。陳啟東另補充，老學者克拉克早年非常喜歡台灣，自己就曾在台見過他2、3次，並曾到自己實驗室參觀，也多次參加台灣舉辦的會議等。

