大湖、玉泉公園游泳池10/13起停業 即起退費、11月上旬重新開放

大湖公園、玉泉公園兩座公有外包游泳池，被業者單方面宣告無預警停業。（圖擷自 Google地圖）

台北市議員陳宥丞今天表示，接獲民眾反映大湖公園、玉泉公園兩座公有外包游泳池，被業者單方面宣告無預警停業，據指與內部財務及管理問題有關，要求市府立即介入調查，以及檢討為何沒有事先掌握狀況；體育局回應，已要求業者今起於現場公告退費資訊，並設置專責人員受理退費申請，10月13日停止營運、預計11月上旬重新開放，由體育局自轄營運。

體育局表示，受託單位營運二座場館已4年，近日疑似發生營運管理和財務問題，已會同法務局、勞動局與營運單位進行履約管理諮詢，優先確保勞工和消費者權益，並提前終止契約；10月13日停止營運，由體育局接管進行場地整理，規劃11月上旬重新開放，確切日期將於官網公告。

之後，將依循促參法規重啟招商程序，預計明年（2026年）4月選定具備專業能力及財務健全的新營運團隊，同年六月底前正式營運。

體育局指出，二座場館收費皆已單次使用為主，無收取年繳入會費用，僅有部分提供十月票卡服務與課程，閉館後無法使用，今起於現場公告退費資訊，且設專責人員受理退費申請，提醒已繳費者妥善保存收據或繳款證明，以利退款查驗作業，倘若後續仍有相關消費爭議，可致行政院消費者保護會線上申訴系統，或至市府消費者服務中心填寫文件。

此外，已協請勞動局介入了解給付員工薪資及權益，如原廠商有工資積欠事實，也協助提供以工資墊償基金給付的申請流程；若發現違反勞基法規定遲付勞工薪資，將裁處2萬元至100萬元罰鍰。

