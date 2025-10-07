為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    合龍落差完成焊接! 公路局宣布：淡江大橋全橋結構連成一體

    2025/10/07 20:00 記者吳亮儀／台北報導
    淡江大橋16日舉行合龍典禮，畫面左側的紅布條處，顯示橋面仍留下120公分高低落差。（記者蔡昀容攝）

    淡江大橋主橋在9月16日舉行「合龍典禮」，施工團隊持續進行節塊銲接、索力施拉與高程、線形校正等關鍵工序。交通部公路局今天（7日）宣布，10月3日順利完成全橋結構實質連結。

    淡江大橋主橋合龍後，後續還要進行焊接，合龍橋體仍出現120公分的高低落差，公路局說明，淡江大橋在9月16日完成合龍節塊吊裝後，施工團隊即啟動夜間焊接作業，為避免鋼梁熱脹冷縮影響品質，選擇溫差較小的時段進行，於夜間投入大量人力，逐步完成節塊焊接與索力施拉，經團隊最終於10月3日完成所有工序，主橋與八里端橋面高度精準對接，橋體結構正式連成一體。

    淡江大橋由交通部公路局建造，與新北市政府無關。交通部次長陳彥伯表示，淡江大橋主橋合龍後至今進展穩定，施工團隊在強風及溫度變化大的環境下仍能精確控制變形與高程差，提前完成銲接與索力調整作業，值得肯定。

    陳彥伯強調，合龍典禮是象徵性的重大時刻、後續的結構連結施工程序則是技術層面的最終驗證，兩者共同構成工程里程碑的重要篇章。

    交通部說明，淡江大橋通車後，大橋將有效紓解淡水地區交通瓶頸，串聯八里、淡水與北部產業走廊，提升臺北港與區域物流效率，並帶動觀光與地方發展。

    「淡江大橋」啟動最後「閉合節塊」吊裝作業。（記者林正堃攝）

    淡江大橋正式完成節塊焊接，全橋結構實質連結。（交通部提供）

    淡江大橋正式完成節塊焊接，全橋結構實質連結。（交通部提供）

    淡江大橋正式完成節塊焊接，全橋結構實質連結。（交通部提供）

    交通部次長陳彥伯視察淡江大橋工程。（交通部提供）

