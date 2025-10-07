為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中原文創園區推「地味萬聖節」、趣味變裝走秀 10/24搞怪登場

    2025/10/07 19:58 記者李容萍／桃園報導
    中原文創園區萬聖節活動，鼓勵兒童趣味裝扮。（資料照，中原文創園區提供）

    萬聖節將至，桃園市除了年度搞怪盛事「桃園萬聖城」將於24日下午在桃園藝文廣場試燈、持續開城至11月2日外，中壢區中原文創園區24至26日舉辦「萬聖魔毯路─詭才之道」一連三天帶來豐富多元的活動，包括跟著地圖尋「詭」說出咒語要糖的「詭畫符地魔」、「超級魔特生死鬥」趣味變裝走秀比賽，並搭配周邊各式表演與主題市集，讓大小朋友發揮創意，共同體驗充滿驚喜的萬聖氛圍。

    中原文創園區總監游冉琪表示， 今年萬聖節參考日本以「平凡的小人物」或「日常狀態」為理念的「地味萬聖節」，鼓勵民眾用幽默詼諧方式，詮釋平日的身心狀態，讓生活及周遭的人事物能透過創意變得鮮明，進而引起大家的共鳴。

    游冉琪說，「超級魔特生死鬥」趣味變裝走秀比賽規劃生存組、搞怪組（包括親子與毛孩專屬組），主題不限，即日起至23日在活動官網受理報名，現場將有主持人進行採訪，並設置紅毯走秀區及拍照牆，讓民眾大膽秀出自己的裝扮。參賽者即贈「中原原創野餐墊」1組，另有機會透過網友投票角逐前5名，可獲得知名品牌自助餐券、連鎖超市禮券及萬聖節盲盒等多項好禮，讓創意不只被看見，還可以把驚喜帶回家。

    周邊活動的「詭畫符地魔」凡領取地圖尋「詭」，並說出咒語即可獲得各方詭怪的糖果，收集成功還可以兌換「南瓜提燈」1個，活動結合解謎與咒語學習，增添體驗趣味；「摩登舞台」表演活動邀請到融合古典與現代音樂的女子國風電音樂團「天選THE CHOSENs」，以及街頭藝人的古箏及雜技演出；「613魔樹林」主題市集提供多樣文創小物、美食餐點供民眾逛街休憩。

    中原文創園區萬聖節活動，鼓勵兒童創意裝扮。（資料照，中原文創園區提供）

