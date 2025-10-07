苦練卻白搭！她嘆會3種語言求職不吃香 網「這句話」說出關鍵

網友發文指出，自己英文程度為C1、日文有N1，找工作卻不如預期吃香，示意圖。（美聯社）

精通多國語言是否能在職場脫穎而出？網友發文指出，她擁有商科背景，英文程度為C1、日文有N1，原以為語言能力會是求職加分利器，實際找工作卻發現許多公司對語言並不重視。貼文曝光後，引發網友熱議。

前天網友在Dcard以「會三種語言能做什麼工作」為題發文分享，自己擁有商科背景，英文程度約為C1，日文則達到N1，並曾在荷蘭留學一年。她原以為具備多語言能力在求職時會相當吃香，沒想到實際面試後發現，許多公司連英文能力都不重視，更別說日文或其他語言能力。

請繼續往下閱讀...

原PO坦言，目前從事行銷類別的職業，雖然本身不排斥這個領域，但看到自己投入大量時間學習語言，卻在職場上派不上用場，內心仍感遺憾。她也在文末提出疑問，「是否只有出國才能讓語言能力真正發揮價值？若出國的話是日本比較吃香嗎？還是有其他國家也比較重視語言這一塊」？

貼文曝光後，不少過來人提出建議與自身經驗，「語言真的沒有太大的商業價值，就算翻譯其實也沒很賺，我會四國語言，做過行銷，現在的工作也是用不到語言的」、「我英文C1、日文N1合格，上過班被當廉價勞工使用，一個月最高5萬左右，現在自己開家教班～月薪高很多」、「我有雙國考證照，最近找工作，有發現語言能力是門檻或是加分，不是加薪，方向不要搞錯了」。

也有網友點出語言能力在職場上的現實價值有限，「語言本身是沒有那麼大的商業價值，真正的價值在於跟一種專業技能搭配，比方說你的機械能力特別好你又會英文，那你可以看得懂國外最新的資訊，你會日文你就可以看得懂日本的資訊，所以單單只有語言能力其實是不太夠有價值的」、「沒有國家會重視語言，除非你是母語等級否則稱不上技能，另外AI時代語言能力會越來越不重要」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法