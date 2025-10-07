為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    自由行完勝？ 他跟團遊日本喊超累 網見「這地點」喊：自助更累

    2025/10/07 21:24 即時新聞／綜合報導
    網友發文分享，參加北海道旅行團，每天都早出晚歸不斷趕行程，示意圖。（資料照）

    出國跟團比較輕鬆嗎？網友發文分享，參加北海道旅行團，每天都早出晚歸不斷趕行程，實際內容卻空洞無比，大部分時間不是在搭車，就是在等團員上廁所，讓他直呼「到底誰說跟團比自助旅行還輕鬆」。貼文曝光後，引起網友熱議。

    網友今日在PTT發文說，參加北海道5天4夜的跟團行程，原以為能輕鬆玩樂，沒想到卻累得像當兵一樣。他指出，第一天清晨5點半便要在機場集合，雖然班機是早上8點起飛，導遊仍要求提早2.5小時報到，以因應團員可能出現的行李或護照問題。抵達日本後，更是馬不停蹄地搭乘兩小時遊覽車前往旭川。

    原PO更抱怨，每天早上6點半就被morning call叫醒，直到晚上才返回飯店。儘管行程滿檔內容卻相當空洞。他指出，一整天的行程只有安排2至3個行程，其他時間都在搭車或等其他團員上廁所；到了景點後也只給幾分鐘拍照就被催促離開。他形容「每天都早出晚歸卻像走馬看花，沒什麼印象」，更質疑「到底誰說跟團比自助旅行還輕鬆」？

    貼文曝光後，引發一票網友共鳴，「所以我喜歡自由行，晚點起床吃完自助早餐休息」、「自由行比較輕鬆吧，跟團那種起床時間頗呵」、「要趕車的話還可能吵架，因為有人東摸摸西摸摸」、「跟團超無聊，自己慢慢逛爽多了」、「跟團很累，要配合其他人，除非都自己人可以跟導遊溝通行程和時間」。

    不過，也有不少人跳出來為「北海道跟團」平反，認為這樣的行程安排很正常，「北海道團正常操作，地方多大沒概念嗎？」、「一天2、3個行程自助更累好嗎」、「北海道自駕一天移動平均200km以上」、「北海道正常，景點之間都很遠」、「北海道很大交通時間沒辦法就是硬，自助也是很長時間在交通，火車也是這麼久，班次很少無彈性」。

