挖土機超人救災感染身亡 傅崐萁批中央失職「讓愛心人士將身體放在險境」

桃園挖土機超人林鴻森到花蓮救災遭感染不治，立委傅崐萁今（7）日下午與花蓮縣副縣長顏新章等人，到林鴻森位於桃園的靈堂捻香，並慰問家屬，傅崐萁受訪時舉16年前莫拉克風災為例，砲轟行政院「至今無人願意負責，更荒唐讓全國國人用愛心來救災」，呼籲行政院趕快接手災區復原工作，不要讓這麼多的愛心人士，把自己的身體放在險境之中。

傅崐萁說，感謝林鴻森發揮大愛精神，台灣最美麗的風景，就是有這麼多的愛心朋友一起協助災區重建，讓災民能夠早日脫離陰霾，回到寧靜的生活，他要再次對林鴻森表達高度的感謝、敬意及哀悼。

傅崐萁也再次將砲口對準中央。他說，16年前莫拉克風災發生時，當時的總統馬英九、行政院長劉兆玄在隔天趕到，內政部長廖了以也與各部會次長進駐災區，由中央統籌所有救災事宜，在最快時間完成災區清理，讓人民回復安定生活，災後重建也逐步完成，並由行政院院長擔任災後重建委員會召集人。

傅崐萁批經過16年後，台灣在短短兩個月內，從丹娜絲颱風造成台南、嘉義兩萬戶百姓受災，到花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩事件，沒有中央部會真正關心下，一連串的誤判、誤判、再誤判，造成嚴重的傷亡，丹娜絲風災要災民自己修屋頂，這次是全國人民共同來救災，他不禁要問「中央政府究竟該負什麼樣的責任，到現在沒有1位部會首長包括行政院長跟人民道歉」，八掌溪事件行政院副院長游錫堃請辭、莫拉克風災行政院長劉兆玄請辭，此次這麼大的潰壩、這麼大的傷亡，行政院至今無人願意負責，更荒唐讓全國國人用愛心來救災。

傅崐萁強調，行政院本來就該接手整個災區的救援及管制，讓專業工兵及國家力量全面來救災，卻是無數「鏟子超人」前來救災」，如今發生不幸的事件，應該趕快防止同樣的悲劇，目前災區進入最後整理家園階段，有30公里的邊溝要處理，深度更達3公尺，呼籲行政院必須交由專業且有穿著完整防護設備的工兵來處理，不能讓一般愛心民眾做這樣艱困工作，動輒在水溝這麼多天。

傅崐萁也強調，一定會全力協助林鴻森的子女平安長大、完成學業，至於慰問金部分會比照罹難者，據他了解，縣長徐榛蔚、副縣長顏新章已把慰問金送到。

