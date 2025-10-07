週三西半部飆36度！ 迎風面留意偶陣雨

週三各地大多為多雲到晴。（資料照）

週三（8日）東北部、基隆北海岸及恆春半島，將有局部短暫陣雨；東部、東南部地區，則有零星短暫陣雨，其他地區及外島為多雲到晴。午後，中南部地區恐有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報，週三因東北季風影響，迎風面的水氣會略多，基隆北海岸、東北部及恆春半島，將不定時會有局部短暫陣雨；花蓮、台東也有零星短暫陣雨；西半部大多為多雲到晴。午後，中南部地區恐有小範圍的局部短暫雷陣雨。

溫度方面，週三各地高溫約31至34度，其中新竹、苗栗、台中及台南，亦有局部35、36度高溫發生的機率，外出務必做好防曬、多補充水分；至於各地低溫約25至27度。離島的澎湖為晴時多雲，約27到31度；金門為晴時多雲，約27到33度；馬祖為晴時多雲，約27到31度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，國慶連假大致維持偏東風的情況，迎風面的東半部仍有局部短暫陣雨；西半部則是晴到多雲，中南部山區午後恐有局部短暫陣雨的機會。北部、東半部高溫會短暫轉涼，約32至35度左右；中南部則持續有33至36度的高溫機會。

紫外線指數方面，週三台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣為「高量級」；其餘縣市為「過量級」。

空氣品質方面，週三受東北季風影響，中南部稍易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

週三西半部高溫上看36度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三為「高量級」及「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

