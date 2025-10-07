為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不只祭拜！台灣節慶竟有共同點 網友神解答笑翻全場

    2025/10/07 21:17 即時新聞／綜合報導
    台灣節慶活動五花八門，但若要說出共同特色，答案竟然是「都跟吃有關」！（資料照）

    台灣節慶活動五花八門，但若要說出共同特色，答案竟然是「都跟吃有關」！（資料照）

    台灣節慶活動五花八門，但若要說出共同特色，答案竟然是「都跟吃有關」！日前有網友發文指出，相比日本、韓國的嚴肅祭典，台灣的中秋節卻成了烤肉大會，「真的很台灣」。這番觀察掀起共鳴，網友笑翻直呼：「台灣沒有一個節慶是不吃飯的！」

    一名網友在Threads發文表示，「不知道為啥跟日本、韓國比起來，台灣的中秋主要活動是烤肉，就覺得真的很台灣。」隨即釣出朋友幽默回覆，「台灣沒有一個節慶是不吃飯的」，另一名友人補充，「端午除了划龍舟要幹嘛？就是吃粽子啊！」「清明除了掃墓要幹嘛？包春捲啊！」「中元祭祖完要幹嘛？把供品吃掉啊！」原PO更笑稱，「年夜飯能從初一吃到初十，元宵繼續吃湯圓」，讓大票網友直呼「超中肯」。

    討論串更延伸到日常文化，「台灣人甚至安排出遊第一個先決定的是三餐」、「台灣人連災區現場都不能放棄美食」、「就連進香徒步，沿路也是吃到飽」、「台灣人從以前那個吃不飽的年代，就很擔心有人吃不飽，每次問候時都會說『呷飽沒』現在生活好了，更怕你沒吃飽」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播