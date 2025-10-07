不只祭拜！台灣節慶竟有共同點 網友神解答笑翻全場

台灣節慶活動五花八門，但若要說出共同特色，答案竟然是「都跟吃有關」！（資料照）

台灣節慶活動五花八門，但若要說出共同特色，答案竟然是「都跟吃有關」！日前有網友發文指出，相比日本、韓國的嚴肅祭典，台灣的中秋節卻成了烤肉大會，「真的很台灣」。這番觀察掀起共鳴，網友笑翻直呼：「台灣沒有一個節慶是不吃飯的！」

一名網友在Threads發文表示，「不知道為啥跟日本、韓國比起來，台灣的中秋主要活動是烤肉，就覺得真的很台灣。」隨即釣出朋友幽默回覆，「台灣沒有一個節慶是不吃飯的」，另一名友人補充，「端午除了划龍舟要幹嘛？就是吃粽子啊！」「清明除了掃墓要幹嘛？包春捲啊！」「中元祭祖完要幹嘛？把供品吃掉啊！」原PO更笑稱，「年夜飯能從初一吃到初十，元宵繼續吃湯圓」，讓大票網友直呼「超中肯」。

討論串更延伸到日常文化，「台灣人甚至安排出遊第一個先決定的是三餐」、「台灣人連災區現場都不能放棄美食」、「就連進香徒步，沿路也是吃到飽」、「台灣人從以前那個吃不飽的年代，就很擔心有人吃不飽，每次問候時都會說『呷飽沒』現在生活好了，更怕你沒吃飽」。

