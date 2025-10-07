苗栗隨機殺人犯出獄半年再犯 衛福部：追蹤期間確有幾次無法接觸

48歲邱姓男子2日在苗栗市持刀隨機砍傷2名學童及1名男子，在同一超商重蹈10年前覆轍，出獄才半年又再次犯案。（資料照）

48歲邱姓男子2日在苗栗市持刀隨機砍傷2名學童及1名男子，在同一超商重蹈10年前覆轍，出獄才半年又再次犯案。行政院長卓榮泰今天在立法院表示，這件事情讓他們深刻覺得強化社會安全網還是有它的漏洞；衛福部長石崇良也坦言，該案從出獄到毒防中心接案有5天落差，在追蹤期間確實有幾次沒有順利接觸到。

立法院院會今天邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。民進黨立委黃秀芳質詢表示，苗栗市上週發生隨機殺人事件，造成2名國小女童及一位見義勇為的中年男子受傷，政府應該讓民眾安居樂業，不應該生活在恐懼當中。她指出，地方政府的心理健康中心、個管師都有透過電訪或家訪，但9月份曾7次聯繫不到人，如何改善空窗期的問題。

卓榮泰答詢說，這件事情讓他們深刻覺得，強化社會安全網還是有它的漏洞，政府從110年到114年第一期強化社會安全網，明年準備進入到第二期，雖然在各種功能上持續加強，但像這種3月出獄，毒品防治中心馬上進行追蹤輔導，但還是讓邱男有機會犯下這樣的案件，這個社會安全網還是要繼續強化。

石崇良表示，重新檢討該案發現，他3月23日服刑期滿出獄，個案過去曾有使用安非他命、海洛因的紀錄，因此由苗栗毒防中心接案，在3月28日入案，中間大概有5天的落差，之後就有定期追蹤，期間也有10次接觸與家訪，「不過有幾次確實沒有順利接觸到」。

石崇良續指，6月、7月都有接受警方尿液驗毒，毒品的部分是控制，但是可能不只是這個毒品使用上的戒治問題而已，可能還要關切到他行為面的變化。黃秀芳說，希望這種事情不要再發生，把漏洞補起來。

針對網紅「館長」陳之漢在網路直播時突喊斬首總統，黃秀芳則指責，公眾人物講出的話、一言一行，都可能引起社會某些人的仿效，或視為模仿對象，無論是元首或一般民眾的身心安全都不能忽視。

