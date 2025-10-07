農業部進駐政院光復鄉一站式服務平台 復耕補助一次就弄好

農業部今進駐政院在花蓮光復開設的一站式服務平台，受理各式補助申請與諮詢。（農業部提供）

為協助花蓮地區樺加沙風災受災農民盡速度過難關，農業部今（7日）派員進駐政院設置在花蓮光復鄉的一站式服務平台，直接受理災後農業救助與補助措施申請，今天一天受理申請與提供諮詢的案件就達80件。

樺加沙颱風外圍環流挾帶豪雨導致馬太鞍堰塞湖潰流，大量土石泥水沖進花蓮光復鄉導致嚴重災情，為協助農民盡速復耕，農業部提供天災救助外，也提供溫網室、農糧加工、畜牧專案、農機具室與農業資材室等補助，還有提供貸款與延貸，與農地重建復原補助等，以及農會存摺補摺等，農業部表示，今天一站式服務平台進駐後，就受理80件相關案件與諮詢。

農業部次長黃昭欽表示，為讓農民在災後能快速獲得協助，該一站式服務特別整合所屬各單位及地方農會，提供從救助申辦、貸款展延到資材補助的全方位服務，透過「關懷引導」、「現場受理」與「即時協調」三階段流程，服務農民一次到位、一次完成，以確保災後復原工作順利推進。

